Basket Novara: brutta sconfitta contro Reba

I primi dieci minuti sono già risolutivi. Reba parte bene grazie soprattutto ad uno scatenato Sabou, autore dei primi otto punti della squadra di casa. I novaresi faticano tantissimo a contenere le iniziative offensive avversarie e, al contempo, non trovano mai il fondo della retina. Il primo quarto si chiude con un clamoroso 21-4 che fotografa chiaramente la qualità del gioco espresso. Nei dieci minuti successivi l’attacco degli ospiti continua a faticare: a buone situazioni che non vengono concretizzate con un canestro si aggiungono errori dovuti a superficialità e disattenzione. Ad approfittarne sono ancora i ragazzi allenati da coach Grasso, che incrementano il proprio vantaggio fino al +25 che chiude la prima metà di gara.

La seconda metà di partita non offre alcuna novità rispetto alla prima. Torino continua a mantenere il ritmo del gioco, Novara non dà alcun segno di poter reagire e così il match si chiude con un perentorio 72-39 a favore della Polisportiva Reba.

Nel prossimo turno del campionato di C Silver il Basket Club Novara tornerà a giocare alla palestra “Bellini” di via Crimea 12. I novaresi chiuderanno la prima fase del campionato recuperando il derby contro Vercelli, valido per la quarta giornata del girone di ritorno. Il match verrà disputato sabato 19 marzo, con palla a due fissata come di consueto alle ore 21. La presenza del pubblico è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalle normative sanitarie in vigore (60%). Per accedere sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato. Dovrà inoltre essere indossata la mascherina, modello FFP2. La gara sarà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Basket Club Novara.