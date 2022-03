Gators, il recap della settimana

SERIE D

GRANDA COLLEGE - VM SERVICE GATORS 75-63

Parziali: 18-17, 37-28, 54-50 VM SERVICE Gators: Marengo 14, Nasari 9, Testa 6, Cerutti 3, Nicola S., Nicola A. 6, Zuccarelli 10, Fissore n.e., Robasto 12, Fantini 3. All. Mondino

Cuneo: Comino 7, Rosso 1, Grosso 19, Isaia 5, Dalmasso, Massa 9, Ramondetti 25, Basso, Cani, Comotti, Orsi 9, Giordano. All. Lelli

Terza partita del girone top per la serie D Gators che incontra, in trasferta, la squadra di Cuneo.

I ragazzi a disposizione di Coach Lelli sono giovani dell'U19 con l'aggiunta di una vecchia conoscenza dei Gators, Josè Grosso, che ha militato nel roster biancoverde qualche stagione fa.

La formazione iniziale degli alligatori è composta, come di consueto, da: Cerutti, Nasari, Robasto, Zuccarelli e Marengo.

Il quintetto ospite inizia bene, servendo sotto le plance il totem Marengo, che segna e cattura tanti rimbalzi. Cuneo reagisce con diverse triple, soprattutto di Ramondetti, in versione Stephen Curry, che segna da ogni posizione. La sua bomba sul filo della sirena sancisce il vantaggio di Cuneo nel quarto: 18-17.

Il secondo quarto comincia con uno show di Cuneo, con 5 punti consecutivi di Isaia, bomba di Comino e bomba di Ramondetti: il parziale iniziale di 11-0 è impietoso. Time out. Gli alligatori si affidano al gioco interno, servendo costantemente i lunghi, che non vengono molto tutelati, e recuperano punto su punto. Nasari, principale realizzatore in questo inizio di stagione, è frenato dai dolori alla schiena: i suoi movimenti non sono fluidi e la precisione al tiro non è quella a cui ci ha abituati.

I Gators soffrono la vivacità dei giovani cuneesi, che sfruttano la ottime percentuali da tre (saranno 14 i tiri segnati dalla lunga distanza a fine partita), e peccano di lucidità, come alla fine del secondo quarto, quando, nuovamente a fil di sirena, si fanno trovare impreparati su una rimessa veloce e subiscono l'ennesima tripla. 37-28: fine primo tempo.

Alla ripresa dopo la pausa lunga, grazie ad alcune buone iniziative di Zuccarelli e Robasto, gli alligatori recuperano punto su punto. Marengo, immarcabile dalla difesa cuneese, commette una leggerezza imperdonabile, dopo aver commesso il terzo e quarto fallo in sequenza, esce in ritardo in una rotazione difensiva e frana contro l'avversario, quinto fallo e fine del match per il nostro pivot. A questo punto, alcuni fischi dubbi accendono gli animi e, nel giro di pochi minuti, anche Zuccarelli finisce la sua partita per il raggiungimento limite di falli.

In questo marasma, una bomba di Nasari, allo scadere del quarto, da metà campo, fissa il punteggio sul 54-50, rimettendo la partita in discussione, ma con l'ultimo periodo da giocarsi senza Zuccarelli, Marengo e con Nasari bloccato dalla schiena.

I giovani Gators Robasto, Fantini e i fratelli Nicola, chiamati in causa, danno il massimo e il punteggio rimane in bilico, con un gap sempre di 7-8 punti ma, verso la fine, due tiri dalla lunga distanza di Ramondetti e Massa chiudono definitivamente i giochi, portando la vittoria a Cuneo.

Il Presidente Nasari, amareggiato per il risultato, commenta: «Partita difficile questa contro Cuneo. Siamo in una fase particolarmente negativa, soprattutto fisicamente con troppi giocatori senior non in condizioni ottimali. Il morale, fondamentale per un approccio positivo e proficuo, di conseguenza è piuttosto basso. Ci aspetta una settimana con due partite in 3 giorni che saranno, oltre a un tour de force, anche occasioni importanti di esperienza per i giovani della Cantera Gators. Onore agli avversari di stasera e a Coach Lelli. Avevamo incontrato Cuneo a inizio stagione e la crescita fatta è evidente frutto di un lavoro costante, complimenti!» Prossimo incontro: Mercoledì 16/03/2022 ore 21.15, VM SERVICE Gators - Carmagnola (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) MONCALIERI - ZETAEMME CAYMANS 81-45

Parziali: 25-13, 19-8, 23-10, 14-14 ZETAEMME Caymans: Zorgniotti, Cerutti 20, Donnarumma, Mondino 3, Roano, Giordano 6, Paschetta 5, Davicco 6, Arneodo 5. All: Biglia

Moncalieri: Oggero 6, Ciavarella 2, Prina 10, Rubatto 5, Di Niro 4, Albanesi 7, Violetto 14, Merlin 4, Di Lorenzo 11, Lubrano 4, Boscia 8, Novaresio 6. All: Costa, Calamita

Trasferta complicata per i Caymans che, oltre a diverse assenze, perdono dopo pochi minuti Donnarumma per un problema muscolare e con Arneodo e Roano che rientrati dopo 3 mesi reggono 2 quarti e mezzo contro Moncalieri.

L'inizio è buono con una circolazione di palla che permette di trovare buoni tiri e andare più volte in lunetta, è però in difesa che ci sono alcune sbavature che consentono molti secondi tiri ai padroni di casa che provano a scappare.

Nel secondo quarto si fatica a trovare la via del canestro e le ridotte rotazioni iniziano a pesare.

Nel terzo periodo la lucidità viene meno e gli alligatori vengono puniti da troppe palle perse che portano facili contropiedi ai torinesi che, di fatto, chiudono la contesa.

Ultimo periodo di lotta dove si registra la difesa e gli alligatori riescono finalmente a segnare con un po' più di continuità.

«Prova comunque da salvare e da cui c'è da imparare in previsione delle prossime sfide, che saranno anche più di facile gestione con maggiori uomini a disposizione» commenta coach Biglia.

Prossimo incontro: Venerdì 18/03/2022 ore 21.15, ZETAEMME Caymans - Fossano(Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)) PROMOZIONE FEMMINILE TORTONA - ABC SERVIZI LADY GATORS 53-55

Parziali: 14-15, 15-11, 6-12, 18-16

ABC SERVIZI Lady Gators: Frattini 1, Mondino M. 4, Iannuzzi 19, Raso 10, Nicola 2, Porporato 2, Rivoira 17, Mondino S., Marchisio G., De Donatis. All. Nicola , Mondino, Mascolo

Tortona: Avio 2, Mazzocco 13, Ronconi 7, Tortora 2, Biasioli, Nagari 22, Vaia, Deregibus 3, Visenti 4. All. Scassillo

Venerdì 12 marzo 2022: back to back con Tortona, incontrata solo 5 giorni prima per le Lady Senior. Le ragazze biancoverdi ce la mettono tutta per tener viva la fiammella dei playoff (rincorsa su ConteVerde, probabile sfida decisiva all’ultima giornata).

Sin dalla palla a due si capisce che le ragazze di Tortona non lasceranno fare una passeggiata alle PromoLady. La 22 di casa, Nagari, “spara” subito da lunga distanza: saranno 22 punti in totale per lei e sarà una vera spina nel fianco per la difesa Gators per tutto il match. Le Lady Gators, orfane di coach Colonna per l’occasione, si fanno sorprendere troppo spesso sui tagliafuori difensivi, mentre si attacca con sufficiente ordine la zona avversaria, appoggiandosi al “pendolo” Mondino M. e alla grinta di Iannuzzi che cerca spesso di bucare la difesa con penetrazioni dal centro.

La partita resta punto a punto per tutto l’incontro, nonostante la verve di Rivoira (9 punti consecutivi per lei a cavallo dei primi 2 quarti, con molti contropiedi e tiri da lontano) e il fiuto di Raso per recuperi di palloni direttamente dalle mani avversarie. Si riesce ad inizio dell’ultimo quarto a prendere 6-7 punti di vantaggio, ma nell’arco di 3 azioni viene vanificato tutto il margine: si arriva così a -6” dalla sirena con un vantaggio minimo (54-53) e palla in mano a Tortona. Rimessa e ancora la 22 avversaria tenta il tiro decisivo, ma capitan Benny Nicola trova la stoppata sul tiro, con conseguente recupero e fallo subito, che di fatto chiude la partita ad 1” dal termine.

«Speravo che il mio esordio come capo allenatore in panchina con la Promo mi consentisse un po’ più di tranquillità, ma le ragazze hanno comunque avuto il pregio di non mollare mai e di restare concentrate in difesa per tutta la partita. Per il resto, continuo a dire che se avessimo una percentuale ai liberi quanto meno decente, probabilmente non avremo da soffrire così tanto: ci lavoreremo sicuramente» promette con velata (e scherzosa) minaccia coach Nicola a fine gara.

Prossimo incontro: Domenica 20/03/2022 ore 20.30, Rivoli - ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Natta - Via XX Settembre, 14 - RIVOLI (TO)) U17 GOLD MONCALIERI - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE 72-58

Parziali: 19-12, 16-19, 16-18, 21-9 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 2, Bertaina 9, Ghigo 1, Introini 19, Perrone 7, Ferrero 1, Pistone 4, Arneodo 5, Varallo 2, Brigna, Valinotti 8. All. Nicola, Acc. Tesio

Moncalieri: Cabri 8, Marcon, Gallucci 11, Reinaudo 4, Meliga, Pilato 3, Di Lernia, Greganti 17, Zidda 2, Carriere 2, Albanesi 20, Sibona 4. All. Scartezzini, Ass. Albanesi, Acc. Pilato

Spreca una bella occasione l’U17 di coach Nicola nella mattinata di domenica 13 marzo al PalaEinaudi di Moncalieri. Si affrontano due squadre appaiate in classifica al terzo posto che non si sono ancora viste quest’anno (la gara di andata sarà recuperata sabato prossimo).

Moncalieri è squadra piccola e veloce, che fa dell’aggressività a tutto campo il suo punto di forza. Cercano costantemente di recuperare palloni subito dopo la rimessa da fondo campo dei Gators, che agevolano il lavoro avversario con passaggi sbagliati o indirizzati verso compagni già marcati.

Tra i biancoverdi il più concentrato sembra essere Bertaina, che sfrutta a dovere i suoi centimetri. Sotto canestro Valinotti è capace di recuperare qualche pallone a rimbalzo trasformandolo in canestro.

Dopo un primo quarto di chiara marca moncalierese, i Gators giocano con più determinazione e grazie ai punti di Introini da fuori e da Perrone nel pitturato, vincono i due quarti a cavallo dell’intervallo. Si gioca punto a punto ad inizio ultimo quarto e sembra che la sfida debba terminare con il minimo vantaggio di una delle due squadre. A 3 minuti dalla fine però alcune scelte errate (forzature in attacco “1 contro tanti” e disattenzioni in difesa), portano un vantaggio di 6-8 punti che si mantiene fino agli ultimi secondi in cui i biancoverdi alzano bandiera bianca e subiscono un passivo che sarà ancora più difficile da ribaltare nella prossima gara.

«I ragazzi al termine erano delusi ed amareggiati, ma abbiamo cercato di spiegare loro che è troppo facile fare festa quando si vince di 20-30 punti: sono queste le partite che aiutano a crescere in esperienza e che serviranno per non ripetere errori simili nelle prossime gare» il commento dei coach a fine gara.

Prossimo incontro: Sabato 19/03/2022 ore 17.30, Moncalieri - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) U17 F VERCELLI - ABC SERVIZI LADY GATORS 51-61

Parziali: 12-15, 19-16, 8-20, 12-10 ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 11, Verlengo 16, Mellano 4, Porporato 9, Mondino, Gjondrekaj D. 8, Marchisio 11, De Donantis 2. 6. All. Colonna, Ass. Mondino-Mascolo.

Vercelli: Nicolotti, Momo 18, Pintonello, Baro, Dutto 2, Giorgi 2, Rizzato 9, Matieja 2, Fiore, Cafasso 2, Carrozza 13. All. Castelli

Per la prima giornata della seconda fase, le Lady affrontano Vercelli in trasferta. Si assiste a una bella partita, con due squadre che si rispondono colpo su colpo e rimangono a contatto per tutta la prima parte del match. Alle buone azioni a difesa schierata orchestrate da Vercelli per sfruttare il gioco nel pitturato, le ragazze di coach Colonna rispondono con belle giocate in contropiede e in velocità per andare a raccogliere punti facili. Dopo l’intervallo le Alligatrici alzano l’intensità difensiva e diventano molto più incisive in attacco, Verlengo e Mondino guidano le compagne, mentre Porporato e Mellano diventano un muro invalicabile in area. Gjondrekaj, Artuso e Frattini mettono in campo grinta anche nell’area avversaria recuperando tanti rimbalzi che consentono di avere seconde opportunità ottimamente sfruttate. De Donatis si fa trovare puntuale sugli scarichi delle compagne e consente di variare il gioco dentro e fuori area. Ci si affaccia all’ultimo quarto con una dozzina di punti di vantaggio, che rimarranno tali nonostante i tentativi di rientro, ma le Lady controllano senza particolari ansie.

Prossimo incontro: Sabato 19/03/2022 ore 15.00 ABC SERVIZI Lady Gators – Valenza (Palasport, via S. Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)) ALLIEVI GATORS - MONDOVI' 62-55

Parziali: 20-11, 14-18, 11-15, 17-11 Gators: Marcellino 29, Mori 13, Pepe 7, Carta 6, Fiorito 4, Pistone 2, Avalle 1, Cangialosi, Culasso, Rollé, Scardina, Sogno. All. Botta

Mondovì: Turco 20, Russo 14, Bruno 8, Gilardo 8, Djangui 3, Boetti 1, Boito 1, Gasco, Magnaldi, Tarditi. All. Porcaro

Turno infrasettimanale interno per gli Allievi, che bissano la sfida con Mondovì, nel tentativo di ribaltare la sconfitta patita la settimana precedente.

La formazione è imbottita per l’occasione di molti 2007, visto l’impegno del giorno precedente dei 2006, tra i quali si conta anche qualche assenza per motivi fisici.

La gara inizia con il piglio giusto: i Gators sono aggressivi, difendono bene, corrono in contropiede con il velocissimo Mori e trovano molti canestri grazie soprattutto a Marcelllino che si carica la squadra sulle spalle dimostrando grande personalità. Capitan Pepe e Avalle stringono le maglie in difesa, conquistando preziosi rimbalzi che garantiscono buone trame offensive. Il periodo si chiude così con i padroni di casa avanti 20-11.

Nel secondo quarto, dopo una prima parte figlia del precedente, si vede la squadra di coach Botta accusare un calo mentale, che nonostante le rotazioni fatte per ovviare al momento negativo porta a conclusioni in generale affrettate e poco prolifiche in attacco, ma anche a troppe distrazioni in difesa che permettono a Mondovì di tirare su la china e recuperare parte del disavanzo, caricando di falli gli Alligatori ed andando spesso in lunetta con buoni risultati realizzativi. Ci pensano Marcellino, Mori, Pepe e Carta a contenere con i loro punti la rimonta ospite: a metà gara il punteggio vede ancora avanti i Gators sul punteggio di 34-29.

Dopo l’intervallo lungo, si vede un tentativo di reazione dei padroni di casa, che limitano meglio gli avversari ai quali concedono sì tiri meno tranquilli, ma in numero troppo elevato causa pochi tagliafuori efficaci. Le percentuali non brillano né da una parte né dall’altra. La maggior parte dei canestri avviene per entrambe le squadre in contropiede o in situazioni di difesa non completamente schierata. Il periodo scivola via e si conclude con gli Alligatori avanti di un punto sul 45-44.

Ci vuole uno scossone, coach Botta prova a motivare i suoi ragazzi: in campo si vede qualche risultato, con più distribuzione nelle conclusioni tra i compagni che porta a realizzare anche Fiorito e Pistone. Marcellino e Mori continuano a dare il contributo offensivo visto fino a quel momento, ovvero con conclusioni di forza il primo e in velocità in campo aperto il secondo. Avalle e Pepe lavorano in difesa contrastando l’avversario di turno tra i pericolosi e fisici Turco e Russo e la gara si incanala verso una vittoria finale sudata ma meritata con il punteggio di 62-55.

Alla fine c'è soddisfazione da parte di tutti per il risultato ottenuto, ma c'è anche la consapevolezza di dover crescere dal punto di vista dell’approccio mentale alle partite e soprattutto di fiducia nei propri mezzi per affrontare con la giusta grinta e serenità le prossime sfide.

Prossimo incontro: domenica 20/03/2022 ore 15.00 - Farigliano - Gators (Palazzetto – Piazza S. Giovanni – FARIGLIANO (CN)) U16 GOLD TORINO - ABC SERVIZI GATORS

Parziali: 17-24, 11-15, 9-19, 5-18 ABC SERVIZI Gators: Fiorito, Alessio 2, Bianco 15, Carta 6, Varallo 10, Baretta, Bertaina 12, Truscelli 2, Arneodo 22, Pepe 7. All: Biglia

Torino: Raho 12, Montesion, Tosco 2, Brugnati, Zaccaria 6, Panealbo 8, Boscolo 7, Spada 5, Di Dedda, Romeo, Ghione 2, Bartoli. All: Nicastro, Musso

Partita maiuscola quella degli under 16, in trasferta a Cumiana, contro un altro settore giovanile di serie A, dopo lo scontro con Casale Monferrato della settimana scorsa. L'avversario di oggi nelle due partite di prima fase aveva costretto gli alligatori all’overtime per poter avere la meglio. In questa occasione, la richiesta del coach alla squadra è quella di mantenere sempre alta la concentrazione. Nonostante un primo tempo durante il quale si vedono alcune disattenzioni dovute soprattutto alla fretta e che regalano agli avversari alcuni facili canestri, la partita da subito prende la via di Savigliano.

Ma è nel secondo tempo che capitan Pepe e compagni confezionano il successo chiudendo ogni spazio in difesa e contestando tutti i tiri (gli ospiti segneranno solo 14 punti nei secondi 20 minuti). In attacco la palla si muove a cercare sempre la soluzione migliore e più facile, che sia in contropiede o a difesa schierata. Anche in questa partita, come nelle precedenti, i giovani 2007 danno il loro prezioso contributo alla squadra: Varallo fa la voce grossa nelle due aree, Baretta è solido in difesa e a rimbalzo e Truscelli e Alessio sono bravi a correre in campo aperto e lucidi nelle fasi di possesso.

«Nonostante questa non fosse una partita decisiva sappiamo che la strada per arrivare ai playoff passa anche per queste vittorie che alzano il morale e stimolano l'entusiasmo» è il commento di coach Biglia a fine partita.

Prossimo incontro: Mercoledì 16/03/2022 ore 21.00, ABC SERVIZI Gators - CUS Torino (Palasport - Via San Giorgio - Cavallermaggiore (CN)) U14 ELITE GATORS - SALUZZO 59-42

Parziali: 13-6, 33-22, 53-29 Gators: Mondino 2, Inaudi 13, Graziano, Ambrogio 4, Barra 19, Bertaina 13, Bosio, Crosetto 6, Chiarlo 2. All. Toselli, Ass. Racca

Saluzzo: Bonco 1, Calderoni 4, Ruffinatto 6, Russo 1, Perlo 9 , Testa 7, Angaramo 6, Becchio, Kopshti 2, Martino 6, Colmo. All. Ballatore

Esordio casalingo nella seconda fase del campionato per i ragazzi dell’U14 e vittoria meritata contro Saluzzo. Il risultato non è mai stato in discussione ma è stato comunque un match combattuto.

Fin dalle prime battute i Gators capiscono che non sarà facile attaccare l’area avversaria: gli ospiti sono tutti chiusi in area e risulta difficile qualsiasi tentativo di avvicinamento al canestro avversario. Il piccolo margine di vantaggio racimolato è frutto soprattutto di azioni di ripartenza e conclusioni rapide che hanno impedito alla difesa ospite di schierarsi.

Anche nel secondo periodo la musica non cambia e i padroni di casa fanno fatica a prendere il largo nel punteggio. I Gators racimolano ancora qualche punto di vantaggio e il gap si assesta sul +11 all’intervallo lungo.

Il divario tecnico tra le due compagini è decisamente superiore rispetto a quello che il punteggio della partita racconta fino a questo momento. Finalmente, nel terzo periodo, si vede la vera natura degli alligatori: aggressività in difesa e azioni veloci e tecniche in attacco. Il numero di palloni recuperati aumenta e correndo negli spazi si realizzano conclusioni ad alta percentuale che portano il gap tra le due squadre a 25 punti di differenza.

Nell’ultimo periodo le energie vengono meno e i biancoverdi tirano i remi in barca concedendo ai marchionali un piccolo recupero che comunque non impensierisce.

I coach mostrano una cauta soddisfazione: «Abbiamo giocato una partita difficile sotto il punto di vista del gioco: attaccare la loro area non era semplice visto il traffico che c’era. Dal canto nostro avremmo potuto dare qualcosa in più soprattutto sotto il profilo difensivo. Nel terzo periodo abbiamo fatto vedere in nostro potenziale giocando una buona pallacanestro: è da qui che dobbiamo ripartire per le prossime partite».

Prossimo incontro: Domenica 19/03/2022 alle ore 18.00, Serravalle - Gators (Palasport - Viale Rimembranza - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)) CHIERI - GATORS 61-83

Parziali: 14-27, 37-46, 50-68 Gators: Mondino, Inaudi 5, Graziano, Ambrogio 13, Barra 19, Bertaina 41, Bosio, Crosetto 3, Massa 2. All. Toselli, Ass. Racca

Chieri: Milani, Dalmasso, Massari, Giangualano 1, Rodino, Molinari 2, Monaco 20, Cacciabue 17, Nurra 2, Zanzon 2, Greco, Mout 17. All. Allisiardi, Ass. Ghigo

Prima partita della seconda fase e prima vittoria per i Gators guidati dal duo Toselli-Racca. A disposizione dei coach solo 9 ragazzi a causa di infortuni vari. Nonostante questo, gli alligatori cominciano subito a dettare il ritmo di gioco. Il primo quarto vede Bertaina e Barra protagonisti con diverse soluzioni offensive e percentuali di realizzazione stratosferiche. I Gators chiudono il primo periodo avanti di 13 lunghezze.

I padroni di casa però sono tutt’altro che arrendevoli e, nel secondo quarto, mettono in campo una grande pressione difensiva rendendo difficile il compito dei biancoverdi, i quali non hanno il tempo di ragionare con calma e soprattutto si trovano sempre l’area avversaria intasata. Punto su punto i locali recuperano avvicinandosi pericolosamente nel punteggio.

Dopo l’intervallo lungo gli alligatori tornano in campo decisi a chiudere i giochi il prima possibile: guidati da un Bertaina stratosferico (saranno 41 per lui a fine match con percentuali altissime) allungano nel punteggio mettendo al sicuro il risultato finale. Sale in cattedra anche Ambrogio che, grazie a diversi tiri da fuori e qualche penetrazione vincente, contribuisce pesantemente a scavare il solco definitivo.

Nell’ultimo quarto si raggiunge un rassicurante gap di 20 punti e si porta a casa la partita.

«Abbiamo giocato una partita gagliarda su un campo difficile» spiegano a fine partita i coach «I ragazzi di Chieri sono molto aggressivi sulla palla e sporcano fisicamente ogni azione rendendo difficile attaccare il canestro da dentro l’area. Oggi abbiamo avuto la pazienza giusta per costruirci i buoni tiri da fuori e abbiamo avuto delle ottime percentuali che hanno premiato le nostre scelte».

Prossimo incontro: Domenica 13/03/2022 alle ore 11.30, Gators – Saluzzo (PalaGiolitti - Via Giolitti 9, SAVIGLIANO (CN)) U13 SILVER ALBA – CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 20-53

Parziali: 2-10, 9-17, 8-16, 1-10 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Ciavarella, Mosso, Trentanelli 6, Botta C. 18, Botta A. 4, Barbero 2, Testa 2, Il Grande 4, Bossati 14, Marchisio 2, Ruffino, Cirianni 1. All. Dalmasso

Alba: Castellengo L., Castellengo D., Domingues L., Jankulov 4, Rapalino 2, Del Vesco 11, Vacca, Marcarino, De Filippi, Culasso 2. All. De Filippi

Sabato 12 marzo i giovani Alligatori sono ospiti della formazione albese Langheting, nel secondo incontro del girone Top. I Gators difendono forte, concedendo poco o nulla ai padroni di casa, ma faticano a trovare la via del canestro, complice una difesa molto chiusa in area, da parte di Alba. Le iniziative più pericolose, che valgono anche i primi punti del match, arrivano da Botta C., incontenibile in attacco e spesso fermato fallosamente. A lui si aggregano Bossati, devastante in campo aperto, e Botta A., aggressivo nell’attaccare il ferro. Il primo quarto si chiude sul 10 a 2 per la formazione Cirianni Decorazioni Gators.

Nel secondo periodo la musica non cambia e i biancoverdi allungano nel punteggio. Pregevoli le iniziative di Trentanelli, che trova punti importanti, di Ruffino, sempre presente a rimbalzo, di Mosso, bravo a condurre con rapidità i contropiedi. A metà gara il tabellone segna 27 a 11 per i Gators.

Al cambio di campo gli Alligatori mantengono il comando, anche se la mole di gioco prodotta non porta ad altrettanti canestri. In questa fase, oltre ai già citati trascinatori Botta C. e Bossati, sono ottime le iniziative di Testa e Barbero. Va segnalata poi la regia ordinata di Marchisio, sempre pericoloso in attacco, e l’aggressività difensiva di Ciavarella. Il Grande entra in campo con determinazione e concretezza, realizzando punti fondamentali. Cirianni è sempre nel vivo del gioco, offrendo passaggi e creando situazioni pericolose per gli avversari.

Al termine del terzo quarto il punteggio è di 43 a 19 per i Gators. Nell’ultimo periodo continuano le rotazioni di coach Dalmasso ed ogni giocatore chiamato in causa offre il proprio contributo, senza risparmiarsi né in attacco né in difesa. Il team Cirianni Decorazioni ottiene così il secondo successo in fila nella seconda fase di campionato.

«Anche da questa partita molte note positive, oltre all’accumulo di esperienza e alla continua cementificazione di un gruppo molto solido e affiatato» è il pensiero soddisfatto di coach Dalmasso sulla via del ritorno a Savigliano.

Domenica 20/03/2022 alle ore 11.30, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – O.A.S.I. Laura Vicuna (Palazzetto dello Sport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)) U13 F RIVALTA - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 33-64

Parziali: 8-17, 5-25, 14-12, 6-10 CIRIANNI DECORAZIONI Gators : Gitto, Marchisio, Tuninetti, Rolfo 2, Spertino 15, Chiapello 5, Torello, Gianoglio 6, Sarr, Casasole 8, Conti 28, Dotta

Rivalta: Petrachi, Calvetto 10, Calidana, Petrogalli, Rizzo 1, Cuochi, Di Luzio, Berda 11, Caudana, Lanza, Palmerio 11, Malacarne

Inizia con la trasferta a Rivalta l'avventura delle ragazze dell'U13 Gators nel campionato di categoria. In realtà questa è la partita in programma per la seconda giornata, ma quest'anno a causa del Covid i calendari hanno subito e continuano a subire modifiche. Mercoledì si giocherà a Savigliano la prima in programma contro Conte Verde Torino.

Il debutto comunque è coronato da un'affermazione che matura già nelle prime battute della gara durante le quali le alligatrici piazzano un parziale di 9 a 0: le scorribande di Spertino (15) e Conti (28) non lasciano molte possibilità di recupero alle padrone di casa. I primi due parziali terminano con un bel margine di vantaggio per le giovani Lady Gators.

I restanti due periodi di gioco sono caratterizzati da una lieve flessione in termini di attenzione e intensità che ha consentito alle avversarie di prendere fiducia ma il punteggio non ha mai preoccupato Coach Sabatino che può ritenersi più che soddisfatto dell'esordio delle sue ragazze.

Prossimo incontro: Mercoledì 16/03/2022 ore 18.15, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators - Rivoli (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) U12 ALPICAR GATORS 2010 - FARIGLIANO PINK 99-23

Parziali: 30-0, 57-3, 71-19 ALPICAR Gators 2010: Grezda 4, Biga 10, Magliano 14, Foti 8, Ferrero 19, Birolo 22, Allemandi 4, Bergese 6, Abbà 2, Givo 10. All. Toselli, Ass. Racca

Farigliano Pink: Borgese 10, Rosso B, Rosso G, Cagnassi 2, Drocco 5, Bertaina, Giordano 2, Alberione 2, Omodeo 2. All. Bolgioni

Partita senza storia quella giocata contro le ragazze di Farigliano: troppa la differenza tecnica e fisica tra le due compagini.

Pronti via ed è subito 30 a 0 nel primo periodo di gioco con i biancoverdi a spadroneggiare in lungo ed in largo. La continuazione della partita diventa un allenamento in cui i ragazzi hanno potuto provare a giocare in velocità cercandosi l'un l'altro e cementando l’amalgama di squadra grazie a collaborazioni offensive che hanno visto tutti i componenti della squadra protagonisti.

Il secondo periodo vede una piccola scossa da parte delle ospiti che migliorano il loro gioco e riescono ad accorciare sensibilmente il divario.

L’ultimo periodo scivola via con i Gators intenti a raggiungere la tripla cifra che viene però soltanto sfiorata.

Prossimo incontro: Lunedì 14/03/2022 alle ore 18,00, ALPICAR Gators 2010 – Saluzzo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) SAVIGLIANO - ALPICAR GATORS 2010 25-83

Parziali: 2-25, 9-21, 3-28, 11-9 ALPICAR GATORS 2010: Abba 1, Grezda 4, Amato 20, Abello 34, Bergese, Fresia 17, Biga, Birolo 1, Magliano 2, Givo, Allemandi 2, Foti. All. Toselli, Ass. Racca

AMATORI BASKET SAVIGLIANO: Ingaramo, Panero, Rinaldi, Beccaria 9, Giolitti, Socchi, Regis 1, Gyrezi 2, Gullino 2, Arlorio 7, Corradini 1, Arese 1. All. Fiorito