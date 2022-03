Reale Mutua incerottata cede a Urania Milano

Milano parte forte con Bossi e Portannese (6-2), Torino ci mette un po’ di più ad ingranare, ma con Landi e Scott guadagna la testa del match alla metà del primo quarto (6-7). I padroni di casa provano subito ad invertire il trend trovando delle buone soluzioni offensive con Portannese e Thomas, ma le due bombe consecutive di Toscano respingono gli assalti meneghini e costringono coach Villa al primo time out della partita (13-16). All’uscita dalle panchine è ancora la Reale Mutua a controllare il gioco, con i primi 10’ che si concludono sui liberi di Toscano per il 15-21. Nel secondo quarto la Reale Mutua vola subito sul +8 grazie ai canestri di Pagani (17-25), ma la reazione casalinga guidata da Montano e Cipolla consente ai biancorossi di risalire prontamente fino al -4 (23-27). A rispondere agli attacchi di Milano ci pensano prima Oboe e Alibegovic poi De Vico, con la tripla che chiude il primo tempo (32-39).

Nella ripresa Milano si mette subito sulle tracce dei gialloblù, accorciando le distanze con il tiro pesante di Nikolic e Thomas. La Reale Mutua si difende e risponde per le rime con Oboe e Alibegovic, ma gli sforzi di Milano vengono premiati a metà della terza frazione, quando la squadra di Villa impatta sul 47-47. Torino ordina le idee e prova a proiettarsi in avanti, ma è ancora Milano a fare male e con Thomas i biancorossi volano sul 57-53. Dopo aver chiuso il terzo quarto sul -3 (60-57), Torino mette la freccia con Toscano e completa il sorpasso con Aristide Landi dopo 54’’ dell’ultima decina (60-61). Nonostante le rotazioni ulteriormente ridotte dall’infortunio di Landi e dall’uscita per cinque falli di Pagani, la Reale Mutua regge la botta dell’assalto di Milano con le due squadre che arrivano agli ultimi 60’’ sul 71-71. Il finale concitato premia i padroni di casa che con Thomas e Portannese chiudono il match. Finale 77-73.

Urania Milano - Reale Mutua Basket Torino 77-73 (15-21, 17-18; 28-18, 17-16)

Milano: Portannese 16, Thomas 20, Bossi 4, Cipolla 3, Piunti 4, Abega NE, Pesenato NE, Valsecchi NE, Montano 11, Nikolic 10, Paci 9, Manzoli NE. All. Villa

Torino: De Vico 5, Oboe 11, Alibegovic 12, Scott 17, Toscano 13, Raviola NE, Pirani NE, Pagani 8, Landi 7, Canistro NE. All. Casalone