BEA Chieri, il recap della settimana

La scorsa settimana, l' Under 13 Femminile gioca una gara perfetta contro Borsi Ceva, senza concedere nulla dall'inizio alla fine alle avversarie (110-16 finale). L' Under 14 Gold trionfa contro Derthona Basket al PalaCascinaCapello (95-52 finale) nella seconda giornata della seconda fase TOP, ritrovando qualche giocatore dei tanti infortunati di inizio stagione; per le assenze ancora prolungate, a metà settimana si era arresa nella gara d'esordio contro Basket Gators.

L'Under 17 Gold gioca due volte in tre giorni contro Langhe Roero Basketball, per l'ultima giornata del girone di ritorno di regular season e il recupero della gara d'andata. Buone prove per i Leopardi, che giocano due gare equilibratissime dove le vittorie sfiorano per un soffio (nella seconda gara serve un over time per decretare il vincitore).