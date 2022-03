Arona Basket, il recap della settimana

SERIE C GOLD

Successo lontano dalle mura amiche per Arona : la C Gold di coach Petricca espugna il parquet di Ginnastica Torino con il punteggio 48 a 65 muovendo la propria classifica e vincendo un importante scontro diretto salvezza. Arona parte forte grazie ad un primo parziale da 11 a 25. I biancoverdi sono in fuga, ma pensando di averla già chiusa subiscono un piccolo passaggio a vuoto nel secondo periodo, quando Ginnastica riesce ad accorciare leggermente le distanze. Nel secondo tempo Arona si vede rimontata fino al -5, con il massimo sforzo prodotto da Ginnastica Torino. Qui i ragazzi di coach Petricca sono bravi a reagire, mantenere il vantaggio e allungare nell’ultima frazione sino al 48 a 65.

In foto Federico Mauri - © F. Pettinaroli

Ginnastica Torino-Arona Basket 48-65

Parziali (11-25; 14-10; 16-16; 7-14)

Ginnastica Torino: Pecchenino 12, Raviola 2, Marrone 5, Dalle Ave 3, Fea, Stella 8, Gavagnin 2, E. Ruà, Canistro 4, Arrighini 12. All Nicastro.

Arona Basket: Gatti ne, Giacomelli 3, Realini 12, Pettinaroli 9, Fedorenko, Mauri 3, Cesani 3, Manto 13, Ravasi 6, Buldo 11, Nicolini 4, Lagger 1. All Petricca.

SERIE C FEMMINILE

Due punti contro Nole, 54 a 53 il finale e con 9 vittorie su 12 le ragazze di coach Lucchi si regalano un posto ai playoff, confermando la seconda piazza in classifica. Arona, sulla parità a 30’’ dalla fine, regala due liberi per il bonus a Nole, che va in vantaggio. Tamini, dall’altra parte, segna la tripla del sorpasso, mentre Ottone con una bella difesa vanifica il tentativo ospite. È vittoria!

U15 FEMMINILE

Falsa partenza per le giovani aronesi di coach Bertoli. Biancoverdi troppo tese e timorose in avvio, eloquente il primo quarto chiuso sul 19 a 2. A metà secondo quarto Arona prova a reagire, ma non accorcia. Il terzo periodo vede Arona resistere all’assalto de Lapolismile, che nel finale sigla un break di 4 a 18 e chiude sul 29 a 72.

U14 GOLD

Si riscatta l’U14 Gold, che contro 5 Pari Torino parte alla grande frapponendo subito tra sé e gli avversari una decina di punti di vantaggio. I problemi di falli permettono a 5 Pari di riaccorciare e allungare. Nel finale sono i canestri di Melini e Vesco, oltre che una grande difesa di squadra a permettere il contro sorpasso a un minuto dalla fine.