Akronos Moncalieri recupera contro Virtus Bologna

L’ Akronos Libertas Moncalieri torna in campo oggi pomeriggio alle 18 in casa della Segafredo Virtus Bologna in occasione del recupero della 17^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile . Le emiliane di coach Lino Lardo arrivano da un +20 casalingo contro Broni, mentre per Moncalieri si tratta della seconda trasferta in meno di 48 ore dopo la sconfitta di misura sul difficile campo de La Molisana Magnolia Campobasso.

A guidare l’attacco delle emiliane, oltre a Zandalasini (14 punti e 3,6 assist a partita), ben tre giocatrici in doppia cifra di media: Dojkic (16,1), Hines-Allen (15,8) e Turner (15,1). Partita dunque difficilissima su un parquet storico come quello delle Vu Nere per la squadra di coach Terzolo che dovrà ad ogni costo impostare la partita sulla fase difensiva, cercando di concedere pochi contropiedi e punti facili su secondi possessi.

In attacco, l’esordio di domenica sera in gialloblù di Julie Vanloo (24 punti con il 50% al tiro) fa ben sperare staff tecnico e tifosi. Importante anche l’apporto offensivo e sotto canestro di Lea Miletic (10,8 punti e 8,5 rimbalzi in stagione) e del gruppo di italiane composto da Toffolo, Reggiani e Giacomelli. Palla a due alle 18 alla Segrafredo Arena di Bologna. Dirigono l’incontro: Perocco, Nuara, Mignoia. Diretta streaming in esclusiva su lbftv.it.