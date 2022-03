Hockey A1-F - CUS Torino: un punto nel derby per ricominciare

Partita equilibrata e pareggio giusto al termine di 60 minuti intensi e di alto profilo atletico più che tecnico.

Rispetto alla doppia sfida di Coppa della scorsa domenica, le torinesi recuperano il portiere Sara Sorial e la sudafricana Nicky Veto. In campo anche Catalina Costa nonostante la ferita all'arcata sopraccigliare rimediata 7 giorni fa.

In casa Lorenzoni invece manca Huertas per un problema muscolare, ma le braidesi possono comunque contare su ben 6 giocatrici di formazione estera.

Poche le occasioni in generale, con l'estremo difensore neroturchese Fadieieva pronta a respingere le occasioni torinesi e Sorial attenta nelle sole due volte in cui viene chiamata in causa.

L'occasione più grande nel terzo quarto quando il Torino Universitaria non concretizza un bel contropiede tirando alto con Julieta Galli.

Le biancoblu chiudono in attacco ma il risultato non si schioda dallo 0-0.

Prossima domenica altro impegno casalingo contro il Ferrini Cagliari.