San Giorgio Volley, U16 agli ottavi di Finale

Grande traguardo quello raggiunto dalle ragazze dell'Under 16 del San Giorgio Volley, che grazie ad una prestazione super in casa di una formazione selezionata come il Vol-Ley Academy Volpiano, strappa una bellissima vittoria. In virtù di questo successo Valoti e compagne raggiungono il tabellone finale a 8 squadre e l'accesso diretto alle finali regionali di categoria.