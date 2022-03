La Virtus Bologna è troppo forte per l’Akronos Moncalieri

Per i primi 5 minuti dell’incontro l’ Akronos Libertas Moncalieri riesce a tenere botta alle padrone di casa della Virtus , costringendo le bolognesi ad appena 3 punti a referto, frutto dell'efficace difesa delle Lunette. Qualche palla persa di troppo e soprattutto il secondo fallo di Julie Vanloo alla boa del primo quarto di gioco cambiano però il piano partita di coach Terzolo, già costretto a fare a meno di Katshitshi per un problema alla gamba rimediato durante la trasferta a Campobasso di 48 ore fa. Nella seconda parte del parziale Bologna riesce infatti a dilagare, mentre in attacco il canestro di Moncalieri diventa via via più stretto, nonostante le buone soluzioni al tiro create dalle gialloblù.

Nel secondo quarto le piemontesi cercano in tutti i modi di cambiare la rotta della partita, ma Zandalisini & Co sembrano avere idee ben diverse. Il risultato all’intervallo dice infatti 41 a 15 per la squadra di coach Lino Lardo, nonostante un paio di fiammate di Vanloo e 4 punti in fila firmat Arianna Landi.

Al rientro in campo Miletic e Vanloo (11 punti con 3 triple per la belga alla seconda partita in gialloblù) provano ancora ad accorciare lo strappo trovando il fondo della retina dal pitturato e dalla distanza, ma Turner e Pasa rispondono senza colpo ferire, fino al 53-24 per le Vu Nere a ridosso della metà del quarto. Nella seconda parte Miletic (16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist a fine partita) continua a lottare su ogni pallone, guadagnando rimbalzi in difesa e portando con continuità punti a referto per l’Akronos.

Alla penultima sirena il tabellone dice 62 a 36 per Bologna, dopo un terzo quarto in perfetta parità sul 21 a 21. Nell’ultimo parziale la Virtus riesce a tenere saldamente la partita sui propri binari, riuscendo a portare in doppia cifra ben 4 giocatrici su 5 del quintetto iniziale. Per Moncalieri invece ampio spazio alle più giovani, su uno dei parquet più importanti del panorama cestistico italiano.

Sabato 19 alle 15 al PalaEinaudi le gialloblù affronteranno Passalacqua Ragusa, gara valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A1 (clicca sul link per i biglietti).

TABELLINO

Virtus Bologna - Akronos Libertas Moncalieri 81-49

Parziali (16-2; 25-13; 21-21; 19-13)

Virtus Bologna: Dojkic*12, Pasa*9, Zandalisini*19, Turner*15, Cinili*8, Ciavarella 9, Tava n.e., Migani, Barberis 5, Laterza 2, Battisodo 2. Allenatore Lardo. Assistente Losi.

Akronos Libertas Moncalieri: Toffolo* 2, Reggiani* 6, Ruzickova* 2, Miletic* 16, Vanloo* 11, Cordola 2, Cherubini, Landi 6, Berrad, Katshitshi, Jakpa 2, Giacomelli 2. Allenatore Terzolo. Assistenti Lanzano, Lazzerini.