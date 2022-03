MTS Ser fa bottino pieno in casa del Pavic

Corsara nella trasferta infrasettimanale, per il recupero della 18 esima giornata, l’Mts Ser porta a casa il bottino pieno di tre punti su un campo difficile e ostico come quello del Pavic, vendicando la sconfitta dell’andata per lo stesso parziale 3 a 1.

Partita impegnativa per DeStefanis e compagne, guadagnata con grande determinazione e agonismo. Partite bene nel primo set, cedono sul finale del secondo, ma è nel terzo set che si vede finalmente il carattere della tigre, recuperando lo svantaggio e vincendo la frazione sul finale ai punti. Il quarto infine guadagnato con il fondamentale che ha fatto la differenza per tutta la partita: il servizio! Tre punti fondamentali per le tigri santenesi che confermano e consolidano il quarto posto in classifica!!

Nel primo set coach Di Martino privo di Ronchetti pedina importante della seconda linea, schiera: Baiotto in palleggio e Busso Lucia opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Garrrone in banda e Marini libero. Si parte in equilibrio nella prima frazione con l’Mts che picchia forte soprattutto con Garrone e Busso Lucia. Il servizio si rivela un fondamentale importante e le santenesi vanno a segno un po' con tutte le giocatrici. A metà set Di Martino effettua il solito doppio cambio con Marengo e Grassi. Le padrone di casa però non demordono e si tengono aggrappate al set trovando nel loro opposto buona fonte di ispirazione, finché le mani di Busso Giulia “stampano” un bel muro proprio sul 25 a 20 decretando la fine della prima frazione. Nel secondo set il coach santenese inizia con la stessa formazione del primo e ancora una volta la frazione si gioca in equilibrio. Le tigri santenesi continuano a forzare al servizio, ma ripaga meno rispetto al precedente, con qualche errore di troppo, si perde un po' di continuità e il gioco ne risente. Entra anche Girardi a dare una mano in difesa, ma il Pavic spinge sull'acceleratore e mette a segno i punti di distacco dalle ospiti aggiudicandosi il secondo set per 25 a 20.

Nel terzo set Di Martino lascia in campo Grassi al posto di Busso Lucia e si riparte con il solito equilibrio fra le due squadre. Precise, le tigri santenesi in quasi tutti i fondamentali, sopratutto in ricezione permettendo a Baiotto prima e Marengo dopo di servire il gioco veloce ai centrali. Il Pavic ancora una volta aumenta la pressione sulle ospiti e si porta in vantaggio per 20 a 16, dopo un muro su un pallonetto di Destefanis non coperto dalla sua difesa. Di Martino chiama un time out per cercare di spronare le sue giocatrici, ma subiscono ancora un muro su attacco di Garrone. Sul 21 a 16 entra Marengo al posto di Baiotto e Fustini che va al servizio al posto di capitan Destefanis. La stessa Fustini mette a segno un ace accorciando le distanze fino al 22 a 21. Sul 23 a 21 entra Bertotto, al posto di Grassi e coraggiosamente va al servizio spin, ma è il Pavic a portarsi al set ball con un attacco out del centrale santenese e un errore al servizio (24 - 22). Sembra fatta per le padrone di casa, ma ci pensa Scapati con una fast ad accorciare ancora le distanze e con il suo turno al servizio, Garrone va a segno dalla seconda linea e Busso mette a terra ancora un bel muro sull'opposto di casa ed è sorpasso 24 a 25. L'allenatore del Pavic è così costretto a chiamare un time out, ma un attacco out della banda di casa sancisce la vittoria delle tigri santenesi per 26 a 24.

Cariche di questo ultimo set, nel quarto e decisivo, dopo un inizio ancora in equilibrio, Destefanis e compagne prendono il largo a partire dal 17 a 16 a favore delle padrone di casa, quando ancora una volta Garrone al servizio diventa devastante: con ace pareggia i conti e poi il sorpasso definitivo fino al 20 a 16 quando l'allenatore di casa chiama il secondo time out. Ma a nulla serve, perchè al rientro è un altro ace che mette a segno l'attaccante santenese e si arriva al 22 a 17. Con l'errore al servizio avversario si arriva al 23 a 17. A questo punto entra Fustini al posto di Scapati ed è un altro fantastico ace messo a segno dalla giovane centrale santenese e si arriva al match point. Ci pensano poi le lunghe braccia del capitano Destefanis a muro a chiudere tutte le ostilità.