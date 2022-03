Artistico: nove affermazioni piemontesi nel Torino Interclub Trophy

Una tre giorni all’insegna delle grandi suggestioni sul ghiaccio del PalaTazzoli, dove Ice Club Torino e Pattinatori Artistici Torino hanno organizzato il Torino Interclub Trophy. Ben nove le affermazioni da parte degli atleti piemontesi impegnati in gara: successi per Ludovica Mosca della Sportincontro con 34.87 punti nelle Basic Novice, per Alessandra Pirocca dell’Ice Club Torino con 34.10 nelle Intermediate Novice, per Elettra Girardi della Pattinatori Artistici Torino con 51.59 nelle Advanced Novice, per Chiara Fiori del Pat e per Irene Arsenale dell’Ict rispettivamente con 64.85 e 63.80 in due differenti gruppi nelle Junior e per Giulia Orcel della Sportincontro con 63.87 nelle Senior al femminile; per Simone Clementino dell’Ict con 24.40 nei Pre Novice, per Federico Berruto del Pat con 35.47 nei Basic Novice e per Lucas Salaun dello Sporting Club Pinerolo con 44.58 nei Senior al maschile.