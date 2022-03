Giannone Running, le mission: sport, ambiente e salute!

Dopo il progetto triennale con l'obiettivo principale di ampliare il verde torinese, anche quest'anno Giannone Running ha confermato i 3 eventi: CORSA DI PRIMAVERA , IL GIRO SULLA COLLINA TORINESE , SEI MIGLIA DI NATALE . Eventi che, nonostante lo sconvolgimento dovuto al persistere dalla presenza del Coronavirus, non potevano essere cancellati dalle agende e negare il contributo per promuovere sport, ambiente e territorio.

Il progetto GreenTOur continuerà anche nei prossimi anni permettendo, con le quote che gli atleti verseranno per partecipare agli eventi e con i contributi degli sponsor, di fare manutenzione ai sentieri della collina e piantare nuovi alberi all’interno dei parchi della nostra città.

Il progetto è collettivo, si ringraziano tutti i volontari che hanno dato e continueranno a dare gambe alle iniziative, ringraziamenti sinceri per la FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera), per i nostri Sponsor, per gli Amministratori della Città e per tutti i cittadini che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento sportivo che coniuga Sport, Salute e Ambiente.

È prevista una sessione competitiva e la partecipazione è riservata a tutti i Tesserati Fidal delle categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Senior, Master. Agli Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione e a tutti i possessori di RUNCARD. Seguirà una sessione non competitiva (Camminata Ludico Motoria) sullo stesso percorso.

Le iscrizioni si possono effettuare cliccando su questo link entro le ore 24 del 17/03/2022 con pagamento tramite Bonifico, Carta di credito, Paypal, Satispay. Le iscrizioni si possono fare, con le stesse forme di pagamento o in contanti, anche direttamente in negozio: Giannonesport, corso Regina Margherita 221 – Torino. Non sono consentite iscrizioni il giorno della MANIFESTAZIONE. Le classifiche saranno disponibili LIVE sempre sullo stesso sito.