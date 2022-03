Reapers Torino: pronti al Kickoff contro le Aquile Ferrara

Sabato 19 Marzo entra finalmente nel vivo la stagione dei Reapers Torino guidati dal nuovo Head Coach Americano William Levi Sturgis. Kickoff alle 21 presso il campo del Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO) contro le Aquile Ferrara, reduci dalla prima sconfitta in casa contro i Giaguari Torino.