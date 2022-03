Moncalieri Basketball in campo con Link Superpedestrian

Il monopattino più sicuro e avanzato della categoria è sbarcato a Moncalieri. Grazie alla nuova collaborazione tra Link Superpedestrian e Moncalieri BasketBall , insieme al Comune di Moncalieri , anche il PalaEinaudi si è infatti appena dotato di una stazione di parcheggio virtuale incentivato per l’innovativo servizio di monopattini elettrici in sharing lanciato nel 2020.

Tra i presenti alla prima corsa dei monopattini guidati dalle giocatrici della A1 Libertas Moncalieri, anche gli Assessori della Città Alessandra Borello, Davide Guida e Giuseppe Messina, insieme al dirigente di Moncalieri BasketBall, Alessio Miceli e a Matteo Ribaldi, Public Affairs and Business Development Manager di Link Superpedestrian per l’Italia.

Un lungo filo che unisce ancor di più Moncalieri a Torino, passando per Roma e addirittura Boston. È proprio al Massachusetts Institute of Technology, noto ai più come Mit, che il team di Superpedestrian (TechCompany con brevetti in vari ambiti: robotica, intelligenza artificiale, mobilità) ha progettato un monopattino che andasse oltre gli standard ordinari del settore. L’electric scooter, come lo chiamano oltreoceano, si differenzia dalla concorrenza grazie alla struttura e alla tecnologia di cui è composto il mezzo (in particolare il sistema Vehicle Intelligence Safety, che controlla in tempo reale lo stato dell’intero veicolo) che garantisce alti livelli di performance e di sicurezza per l’Amministrazione e per tutti i suoi utenti. Insomma, un prodotto frutto di anni di ricerche in laboratorio, test drive sul campo e ingenti investimenti, focalizzati e rivolti principalmente alla sicurezza e all’esperienza dell’utente.

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, dal design al software, passando per le tecnologie avanzate e ultimo, ma non per importanza, il comfort del monopattino. Grazie a questo lungo biglietto da visita l’azienda è stata insignita della certificazione “Climate Neutral” (zero emissioni nette di anidride carbonica) ed è stata inserita da Fast Company tra le 10 aziende più innovative nel 2022 nel settore dei trasporti (l’unica della micromobilità). Link Superpedestrian è presente sia sul mercato americano, sia su quello europeo, dove si espandendo a macchia d’olio. In Italia Moncalieri si unisce al club d’élite composto da Roma, Torino, Palermo, Isola delle Femmine, Giulianova, Tortoreto, Silvi, Nettuno, Pomezia e Mazara del Vallo.

Per tutti i tesserati Over 18 gialloblù e tutte le famiglie di Moncalieri Basketball sono stati riservati 250 coupon per poter utilizzare Link con il 30% di sconto. Per fare richiesta scrivi a segreteria@moncalieribasketball.com, oppure chiedi informazioni alla segreteria del PalaEinaudi!