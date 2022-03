Derthona: coach Ramondino prolunga fino al 2024

Arrivato a Tortona a ottobre 2018, coach Ramondino ha conquistato la Supercoppa LNP Old Wild West 2019 e la promozione in Serie A nel 2021 alla guida dei Leoni. Nel primo anno nella massima serie, ha condotto la squadra alla Final Eight di Supercoppa e a quelle di Coppa Italia, raggiungendo la finale di questa manifestazione a seguito delle vittorie contro Allianz Trieste e Virtus Segafredo Bologna.

Con l’estensione contrattuale del capo allenatore, la società pone le basi per una programmazione presente e futura di alto livello, con l’obiettivo di consolidarsi sempre di più come una delle più importanti realtà del panorama cestistico nazionale.