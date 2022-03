Stamani a Torino la presentazione del Torch Run Special Olympics

Oggi, presso la Sala Oceania del Campus Onu di Torino , la conferenza stampa di presentazione del Torch Run che, come da protocollo olimpico, percorrerà tutta Italia per annunciare l'arrivo dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics , i n programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022 .

In apertura il videomessaggio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali: «Il riuscito claim #TORniamoINCampO veicola la promessa di lasciarsi alle spalle la pandemia e la volontà di ricominciare insieme sottolineando l'importanza del gruppo. Questo messaggio interpreta al meglio lo spirito olimpico e il potere dello sport di valorizzare le peculiarità degli individui e di superare gli stereotipi e i pregiudizi».

La lettera del Ministro per le disabilità, Erika Stefani: «L'inclusione, la comprensione e il confronto trovano nello sport un poderoso acceleratore e catalizzatore. Per questo, ogni iniziativa va promossa e pubblicizzata anche con l'obiettivo di infondere coraggio e speranza a tutte le persone con disabilità che, per motivi diversi, hanno più difficoltà a svolgere questo tipo di attività».

A seguire sono intervenuti diversi rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo, chi in presenza e chi da remoto:

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, «Il CONI, considerati i percorsi di sostegno e promozione portati avanti nel corso del tempo, è da sempre vicino a questo meraviglioso mondo e ci sarà sempre con grandissimo rispetto: ricordo che Special Olympics fa parte degli organismi sportivi e del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Italiano, oltre a essere riconosciuta come associazione benemerita. Il Torch Run dei Giochi Nazionali porterà l'Italia, il Piemonte e Torino a essere protagoniste di un messaggio diverso che nessuno meglio di voi può rappresentare».

Il Sottosegretario al Ministero dell’istruzione Rossano Sasso, «Il vincolo di amicizia che ci lega a Special Olympics è dimostrato dalle tante occasioni di condivisione vissute nel tempo e dal Protocollo di Intesa attualmente in fase di rinnovo. Durante la pandemia non avete mai fatto sentire da soli i vostri atleti e la speranza è quella, dopo la cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo, di tornare alla normalità; il Torch Run rappresenta un simbolo di buon auspicio e di pace».

Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, «Siamo grati a Special Olympics per il lavoro straordinario fatto in questi anni anche grazie al contributo fondamentale dei volontari e delle famiglie. L'edizione 2022 dei Giochi Nazionali è importantissima perché segna il ritorno alla normalità dopo due anni difficili in cui l'attività sportiva ha pagato un caro prezzo: lo sport promuove i valori fondamentali dell'inclusione e della socializzazione, riprendere in presenza è un segno di speranza».

Il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, «La rete delle associazioni sportive garantisce un presidio sociale e civile fondamentale: l'attività di Special Olympics, a proposito, dà un contributo straordinario alla vita delle persone con diverse tipologie di fragilità perché lo sport garantisce spazio per tutti anche attraverso una rete ampia come la vostra. Il Torch Run è un monito di speranza».

Il Presidente del consiglio comunale della città di Torino, Maria Grazia Grippo, «Torino è una città che da sempre si riconosce in uno sport che sia per tutte e per tutti, vetrina del talento ma anche opportunità quotidiana di benessere psicofisico, di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità. C'è poi un innegabile messaggio di speranza nel viaggio della torcia, un messaggio che in un tempo di dolore e di assurde divisioni ostinatamente unisce e ci sprona a guardare avanti».

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, «La Regione Piemonte è onorata e orgogliosa di ospitare una manifestazione che si potrà svolgere in assoluta sicurezza. Le risorse utilizzate per la sua organizzazione non rappresentano una spesa ma un investimento che ha una bontà di destinazione di livello superiore e sarà in grado di portare sul territorio, oltre a notorietà, immagine e comunicazione, anche un grande valore etico che si aggiunge a quello sportivo. Questo modello di eccellenza si sposta in pieno con la nostra filosofia di governo e l'ammirazione che proviamo nei confronti di questi atleti è altissima».

Il Delegato del Ministro alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, Daniele Frongia; «Il percorso del Torch Run in giro per l'Italia significa molto e trasmette grandissime emozioni anche a noi perché finalmente si torna in presenza, segnale importante per tutto il movimento e per le famiglie che ne fanno parte»

A nome di Special Olympics Italia, è intervenuto il Vicepresidente Manuela Lavazza; «La torcia porta con sé un forte messaggio di pace. A rappresentare le bandiere sono le persone e quelle che fanno parte di Special Olympics includono tutte le sfumature di colori perché nel progetto che il nostro Movimento porta avanti c'è spazio per tutti. Il Torch Run, in questo senso, è l'inizio di un percorso che caratterizzerà Torino nel prossimo triennio, simbolicamente, quale capitale dell'inclusione. Percorso di un viaggio iniziato molti anni fa grazie ad un grande lavoro sul territorio e che culminerà con la realizzazione dei Giochi Mondiali Invernali 2025 che vedranno la città nuovamente protagonista».

È intervenuto Andrea Spezzano, Atleta Special Olympics con una carica emotiva importante che ha coinvolto tutti i presenti; «Ho le stesse emozioni, gli stessi desideri di un ragazzo normale. Sono un Atleta Special Olympics e pratico nuoto e atletica. Visto che siamo alla conferenza stampa del Torch run dei Giochi Nazionali Estivi di Torino, vi dico che amo tantissimo correre. Amo anche andare in bici, sono piuttosto bravo, per questo il mio sogno è gareggiare nel triathlon ad un evento internazionale. Ho partecipato, nel 2019, alla 24h di finale ligure compiendo i tre giri di pista, lunga circa 11 km, di cui uno in notturna e senza assistenza. Mi piace sentire addosso la fatica e mi piace sentire il tifo del pubblico che mi aiuta a credere in me stesso».

A seguire sono intervenuti i rappresentanti delle Aziende Partner che hanno ribadito con forza il sostegno all'organizzazione dei Giochi Nazionali Estivi di Torino e alla Mission di Special Olympics Italia; Cristina Camilli, Public Affairs & Communication Director Italy e Albania di Coca Cola, Mario Poltronieri, Branch President Mitsubishi Electric Europe, Lavinia Pupelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Snaitech, Giovanni Basagni, Presidente e Fondatore di Miniconf.

La chiusura della Conferenza stampa è avvenuta come sempre con il Giuramento dell'Atleta Special Olympics: «Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze» recitato da Fabio Procopio.