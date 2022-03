Agil Igor Volley U18: chiusa la prima fase da capolista!

Un percorso netto fatto di 12 vittorie su 12 partite disputate e 35 punti in classifica. Con l’ultima vittoria a casa di Rosaltiora Verbania giocata lunedì 14 marzo (2-3 il finale) l’ Under 18 targata Agil Igor Volley guidata da Matteo Ingratta ha chiuso la prima fase del girone di Eccellenza al primo posto in solitaria!

Il calendario ora prevede i quarti di finale (fissati per le Igorine domenica 20 alle 10.30 in casa con Acqui Terme), a eliminazione diretta e le migliori si contenderanno il titolo territoriale nella Final Four prevista per il 27 marzo. La presenza delle Igorine, impegnate anche nell’intenso campionato di serie B1, a questo appuntamento renderebbe le finalissime ancora più prestigiose dal momento che è proprio l’Agil Volley a organizzarle e ospitarle fra le mura di casa.

«Siamo molto contenti di aver terminato questa fase in testa alla classifica vincendo tutte e 12 le partite, - commenta il tecnico Ingratta - il girone di eccellenza ci ha messo di fronte compagini preparate e organizzate e ogni gara è stata qualificante e impegnativa; visti tutti questi aspetti siamo ancora più orgogliosi di aver terminato sole vittorie».

Le Igorine giocheranno il loro quarto fra le mura di casa con Makhymo/Rombi Efisio Acqui Terme; gli altri accoppiamenti sono: Rosaltiora-Occimiano; Omegna-Issa Novara; Teamvolley-Carosio Longone Casa Funeraria Acqui Terme.