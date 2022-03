Fulgor Basket ospita la Libertas Livorno al PalaBattisti

Sabato sera terzo appuntamento casalingo consecutivo per la Paffoni di coach Flavio Fioretti, che sul parquet del PalaBattisti ospiterà la Libertas Livorno , squadra che – prima della sosta dovuta alla Coppa Italia – aveva trovato ritmo vincendo partite difficili, come quella per 51 a 50 contro l’Etrusca San Miniato.

«Sarà una partita molto tosta, loro hanno a disposizione un roster completo – ci dice Fioretti. - Verranno a Verbania per fare risultato e proseguire la striscia vincente. La sosta per loro può avere avuto due aspetti: quello positivo di aver preso fiato e averla preparata al meglio, ma anche quello di aver perso un po’ di ritmo dopo tre vittorie in fila. Noi vogliamo vincere e riscattare la partita dell’andata in cui abbiamo lasciato per strada due punti sciocchi che vogliamo riprenderci. In settimana – conclude Fioretti – abbiamo lavorato in maniera mirata per avere una maggiore omogeneità di rendimento. Psicologicamente siamo molto carichi, arriviamo da una buona striscia di vittorie, vogliamo proseguire su questa strada e arrivare sempre più pronti al momento decisivo della stagione».

Appuntamento dunque sabato sera 19 marzo, alle ore 21, contro la Libertas Livorno.