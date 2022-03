BEA Chieri cade a Serravalle nel finale

Mercoledì 16 marzo la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite di Basket Club Serravalle per il recupero della prima giornata di ritorno di serie C Gold , rinviata per via dell’emergenza sanitaria. I Leopardi, ancora con tante assenze, restano tutta la gara a contatto con i padroni di casa, in una gara che più volte si fa punto a punto. Il ritorno alla vittoria sfuma solo sul finale, dove i chieresi finiscono la benzina complici delle rotazioni all’osso.

LA GARA

La Planet Smart City ritrova Stiffi dopo tante settimane di assenza, ma fa ancora i conti con le solite indisponibilità di Mosca, Fassio, Colli e De Simone. Coach Vassalli schiera D’Arrigo, Tulumello, Scalzo, Gile e per la prima volta in quintetto Tagliano. Serravalle risponde con Pavone, Diop, Pintus, Campeggi e Taverna.

In apertura BEA soffre la velocità dei padroni di casa in contropiede, a segno due volte con Pinuts. Pavone spalle a canestro sigla l’8-2 e coach Vassalli ferma tutto a metà primo quarto. Al rientro Tagliano penetra in area e sblocca i Leopardi, in una partita che lo vede protagonista in attacco (14 punti a referto), poi Serravalle è concreta da dietro l’arco e guadagna la doppia cifra di vantaggio prima dell’intervallo (19-8).

Scalzo e Abrate ricuciono il margine, ma i Lupi ritrovano presto continuità dalla lunga distanza fino al +14 (27-13, massimo vantaggio di serata). BEA riordina le idee e si riavvicina ancora, con ancora Scalzo preciso dalla lunetta.

Nella ripresa gli arancioni ripartono a zona inceppando l’attacco locale, ma sull’altro fronte faticano a trovare il fondo della retina. A metà terzo quarto Tagliano infila un 0-5 che vale il -3 (43-40). Serravalle ferma tutto, Oliviero penetra in area al rientro in campo e guida i suoi all’ultima pausa sul 48-40.

L’ultima frazione è una battaglia. A cinque minuti dalla fine Scalzo firma il libero che vale il -4 (52-48), ma i Leopardi sentono il peso delle rotazioni corte e prima Oliviero poi Pintus trovano importanti canestri sul finale che fanno sfumare il ritorno alla vittoria per gli arancioni (64-54 finale).

IL COMMENTO

«In una fase di emergenza come quella che attraversiamo è sempre difficile approcciare al meglio le partite – commenta coach Vassalli – Siamo riusciti a recuperare lo svantaggio e restare a contatto con Serravalle per tutta la gara. Sul finale è subentrata la stanchezza, qualche azione non ci è stata favorevole e la rimonta è sfumata. Ora ci concentriamo sulla trasferta di sabato ad Arona; ci aspetta una partita tosta e importante e cercheremo di portarla a casa in tutti i modi».

PROSSIMO TURNO

Sabato, 19 marzo, la Planet Smart City BEA sarà impegnata nell’importante trasferta sul parquet di Arona. Palla a due ore 21.

TABELLINO

BASKET CLUB SERRAVALLE – PLANET SMART CITY BEA 64-54

Parziali: 19-8, 37-30, 48-42

SERRAVALLE: De Natale, Diop 2, Taverna 14, Oliviero 14, Campeggi 8, Sacco, Serafin 7, Tava 2, Pintus 15, Pavone 2. All. Vercelli, Prep. Parodi, Acc. Pizzoni.

BEA CHIERI: Sirbu, Vignoli, Scalzo 17, Tulumello 12, Stiffi, De Mita, Abrate 5, Gile 4, Tagliano 14, Rivoira, D’Arrigo 2. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

