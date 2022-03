A tre gare dal termine della Regular Season l’A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo vede il rinvio del match con Lagonegro, in agenda per domenica 20 marzo alle ore 16, a causa di più di tre positività al Covid-19 nella squadra avversaria. I ragazzi di coach Serniotti, in attesa della ricalendarizzazione della partita in oggetto, scenderanno in campo domenica 27 marzo alle ore 18 a Porto Viro, ospiti del Delta Group Porto Viro per la 12^ giornata del girone di ritorno.