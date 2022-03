Basket Novara, il derby chiude la stagione regolare

Si chiude con il derby delle risaie la stagione regolare della MG Consulting Novara. I bianco-blu sfideranno sabato sera Vercelli in un match che, seppur inutile dal punto di vista della classifica, sarà comunque uno step importante per preparare le gare in cui si deciderà la permanenza dei novaresi in Serie C.

Il derby Novara-Vercelli ha sempre un sapore speciale, anche quando la gara è fissata al termine della stagione regolare e il cui risultato, almeno per Novara, non inciderà sul prosieguo del campionato. La compagine allenata da coach Delconte, reduce dalla brutta sconfitta esterna contro Polisportiva Reba, occupa l’ottavo posto in graduatoria. Novara, nelle quindici gare fino ad ora disputate, ha colto solamente quattro vittorie ed è certa di giocarsi la permanenza in Serie C Silver nel turno di playout che si disputerà tra qualche settimana. I Rices, allenati da coach Galdi, nell’ultima gara disputata sono stati sconfitti da 5 Pari Torino con il punteggio finale di 83-72. Vercelli occupa la settima piazza in graduatoria, a due punti di distacco da Reba. Il match di andata, disputato al PalaPiacco, si era concluso con la vittoria dei Rices per 70-60.