B1-F: Agil Igor Volley in trasferta a Biella

«Biella è indubbiamente un’ottima squadra, che ha molta esperienza e che in casa all’andata ci ha messo molto in difficoltà, - dice Helena Sassolini - siamo consapevoli che sarà una partita difficile, ma da parte nostra c’è tanta voglia di fare una bella prestazione e far vedere che stiamo crescendo. Sono sicura che affronteremo la partita con entusiasmo anche grazie alla vittoria contro Orago, io e le mie compagne scenderemo in campo con l’obiettivo di portare a casa punti».