Castelnuovo Scrivia affronta la difficile trasferta di Milano

Seconda trasferta consecutiva per la formazione di Balduzzi che dopo la convincente vittoria di Ponzano va a far visita ( sabato 19 ore 18 ) ad una delle formazioni più ‘calde’ del girone, quel Ponte Casa d’Aste Sanga Milano che è reduce da una striscia di ben 7 vittorie consecutive con l’unico passo falso, se così si può definire, giunto, ai supplementari, contro l’imbattuta Crema.

La squadra milanese grazie a questi risultati ha di conseguenza scalato posizioni su posizioni in classifica, raggiungendo al momento il terzo posto, anche se con una partita in più rispetto all’Autosped. Decisamente una prova dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà quella che attende le giraffe che si troveranno al cospetto una compagine che sembra aver tutte le carte in regola per poter recitare il ruolo di anti Crema, come si è visto anche nello scontro diretto vinto con grande fatica dalle giocatrici di Diamanti; coach Pinotti può disporre, specie dopo gli ultimi movimenti di mercato, di un roster di grandissima qualità e molto profondo, in grado oltretutto di garantire anche una grande varietà di soluzioni tattiche.

L’arrivo, o meglio il ritorno, di Toffali, devastante, con le sue accelerazioni, sia in campo aperto che a difesa schierata, ha aggiunto una freccia importantissima ad una faretra già ricca di dardi assai appuntiti; dall’ex Madonna, il cui grandissimo talento è ben noto in casa Bcc, alle altre pericolosissime tiratrici Beretta e Penz, senza dimenticare le più giovani ma ugualmente pericolose Viviani e Laube.

Avvicinandosi a canestro spicca la grande solidità della coppia Guarneri- Novati, giocatrici che offrono con costanza un rendimento assai elevato; un discorso a parte merita la questione comunitaria visto che la lunga Vida, ingaggiata in estate e molto abile nel pitturato, ha lasciato ad inizio gennaio Milano, sostituita dalla talentuosa serbo-ungherese Popovic, che dalle prime uscite, sembra avere invece caratteristiche più perimetrali rispetto a chi l’ha preceduta.

Come si può ben vedere si preannuncia una serata assai difficile per le giraffe che pure approcciano la sfida sullo slancio della bella prova di Ponzano; però, con tutto il rispetto per la bella formazione trevigiana, è indubbio che sabato prossimo l’asticella si alzi notevolmente e che le castelnovesi dovranno sfoderare una prova super per poter giocare alla pari con le lanciatissime milanesi.

Una chiave di volta importante, se non decisiva, sarà data dal rendimento difensivo delle ragazze di Balduzzi che dovranno disputare una prova ai limiti della perfezione in questo fondamentale per poter coltivare qualche speranza; il rischio è che quando affronti formazioni che possono disporre di tante giocatrici pericolose, e con caratteristiche diverse, la coperta che viene approntata si rilevi corta, da una parte o dall’altra; ma sarà fondamentale anche contenere al massimo il numero delle palle perse per evitare di far scatenare il pericolosissimo contropiede di Toffali.

Quello che è certo è che, sulla carta, sfide di questo livello dovrebbero garantire motivazioni a valanga alle atlete che scendono in campo ma siamo certi che Balduzzi ed il suo staff saranno bravi, oltre che a preparare dal punto di vista tattico la partita, anche a caricare nel modo più giusto le proprie ragazze