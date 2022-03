Radio GRP è radio ufficiale de "La mezza di Torino"

Radio GRP Giornale Radio Piemonte è radio ufficiale de "La mezza di Torino". Ci sono diversi modi per partecipare alla 7° edizione organizzata come sempre da Base Running: correre 21 km , iscriversi alla Dieci di Torino (10 km), oppure partecipare alla Charity Run , 4 km non competitivi scegliendo di sostenere uno dei tanti progetti solidali de "La Rete del Dono".

CHARITY RUN - TEAM RADIO GRP

Radio GRP, in occasione de "La mezza di Torino" il 27 marzo, parteciperà alla Charity Run, una corsa/passeggiata non competitiva di 4 km che ha lo scopo di raccogliere fondi per “La Rete del Dono”. Vuoi far parte anche tu del team Radio GRP?

Invia una mail a teamradiogrp@radiogrp.it o manda un messaggio whatsapp al 3429199300, ti daremo tutte le indicazioni necessarie per aderire all’iniziativa. I proventi delle iscrizioni e delle donazioni del team Radio GRP andranno a “Casa Giglio”, Onlus che aiuta, accoglie e fornisce assistenza gratuita alle famiglie trasferite temporaneamente a Torino per assistere i figli ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere. Le iscrizioni chiudono il 22 Marzo, corri con la maglia della tua radio, corri con il team Radio GRP e insieme potremo contribuire al sostegno di un progetto meraviglioso del nostro territorio. Ogni giorno Radio GRP racconta in diretta tutti gli altri team e i loro progetti, tutti i podcast si possono trovare a questo link.