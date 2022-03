Cuneo Volley è Campione Territoriale Under 19

Ieri sera, al termine dell’ultima giornata del campionato territoriale, i ragazzi dell’ Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sono stati insigniti del Titolo di Campioni Territoriali 2021/22 . Gli atleti allenati dai coach Giorgio Salomone , Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone con un gap di +9 in classifica sui secondi classificati della Virtus Boves, hanno ricevuto il prezioso riconoscimento al termine delle 12 gare di campionato tra le cinque squadre iscritte a livello provinciale, nelle quali i cuneesi hanno riportato una sola sconfitta al tie-break.

Cuneo e Boves, seconda classificata, accederanno alla Fase Regionale insieme ad altre 6 squadre. La formula sarà quella dei due gironi all’italiana, con gare di sola andata al meglio dei 3 set su 5. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 27 marzo e si concluderà il 24 aprile , al termine ci sarà la Final Four in programma per domenica 8 maggio , che vedrà al mattino le semifinali e nel pomeriggio finalina e Finale.

L’obiettivo per gli aquilotti, come ogni anno, sarà fare il possibile per staccare il pass delle Finali Nazionali: «È un percorso che abbiamo iniziato, il primo traguardo era quello provinciale, adesso il prossimo sarà fare molto bene nel girone che ci preparerà alla Finale Regionale. Sicuramente abbiamo avuto un buon inizio, ora bisognerà fare il massimo affinché duri il più a lungo possibile. Questa Under 19 è una squadra su cui stiamo lavorando tanto, ci sono ancora ampi miglioramenti e continueremo ad investirci per aumentare il livello di gioco» - Daniele Vergnaghi, Responsabile del settore giovanile.