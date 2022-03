Derthona si prepara alla sfida con Napoli

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona , attesa dalla sfida alla GeVi Napoli in programma domani , sabato 19 marzo, alle ore 20 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

A introdurre la sfida è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino , che ha parlato delle caratteristiche dei prossimi avversari, freschi di cambio di allenatore (Maurizio Buscaglia al posto di Stefano Sacripanti): «Napoli è una squadra con un potenziale molto elevato sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Sulla singola partita può battere qualsiasi squadra. Credo che il cambio in panchina estrapoli questa gara dal loro momento e porti nuove energie e maggiore responsabilizzazione dei giocatori, per cui sarà importante pareggiare le energie contro una formazione profonda che sa trovare tante risorse e soluzioni differenti. Dovremo essere competitivi al di là di chi sarà a disposizione e della forma dei giocatori».

A fianco di coach Ramondino, a introdurre la sfida è stato capitan Riccardo Tavernelli , che ha parlato dell’iniezione di fiducia data dal successo a Sassari: «È stata una vittoria che aumenta la nostra consapevolezza. Nonostante le difficoltà legate all’assenza di Daum e ai problemi di falli di Macura e Cannon, il gruppo è stato decisivo per portare a casa due punti da un campo difficile contro una squadra in forma».

Il capo allenatore bianconero ha poi commentato il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2024: «Sono molto contento perché ritengo di essere una persona dedicata al miglioramento. La continuità è molto importante per me, sono felice di continuare ad aiutare a portare avanti questo progetto».

Tavernelli ha poi parlato del campionato e della partita contro Napoli: «In questa situazione di classifica molto corta, in cui vittorie e sconfitte hanno un peso importante, gli scontri diretti sono fondamentali. La gara di andata con Napoli era stata combattuta fino all’ultimo, ma rispetto a quell’incontro noi siamo cambiati e maturati. Sappiamo che loro arrivano da un momento non facile, per cui dovremo stare attenti e sfruttare il fatto di giocare in casa per provare a conquistare i due punti».