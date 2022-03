Akronos Moncalieri domani ospita Ragusa

L’ Akronos Libertas Moncalieri torna in campo domani pomeriggio alle 15 contro l' Eirene Passalacqua Ragusa per la 24^ giornata del campionato di Serie A1 Lbf Techfind .

La squadra di coach Terzolo, dopo il tour de force della scorsa settimana tra Campobasso e Bologna, torna tra le mura amiche del PalaEinaudi in occasione dell’esordio casalingo della play-guardia di nazionalità belga, Julie Vanloo. Per lei nelle prime due uscite lontano da Moncalieri oltre 17 punti di media, conditi da 2 assist e 4 rimbalzi, con il 44% da 3 punti e il 100% dalla lunetta. Lea Miletic, con 11 punti e oltre 8 rimbalzi, completa il duo gialloblù d’assalto dell’Akronos.

A loro si aggiunge il quartetto composto Toffolo, Reggiani, Giacomelli e Landi, nella speranza di ritrovare operativa a pieno regime Lydie Katshitshi (dopo i recenti problemi alla caviglia) a rinforzare il reparto lunghe guidato da Maya Ruzickova. Per le ospiti occhio invece a Kuier (16,7 punti e quasi 10 rimbalzi a partita), Romeo (12,5 punti e 3,4 assist) e Taylor (16,3 punti e 7,6 rimbalzi).

Palla a due alle 15 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Diretta in esclusiva su lbftv.it.

Dirigono l’incontro: Bartolomeo, Ferrara, Culmone.

Per gli ultimi biglietti disponibili clicca sul link

CLASSIFICA AGGIORNATA

Schio 40**

Bologna 34*

Lucca 32*

Venezia 30******

Ragusa 26**

Campobasso 22***

San Martino 22*

Geas 20

Costa Masnaga 16****

Sassari 16**

Faenza 14

Moncalieri 8*

Broni 8**

Empoli 6**

In questi giorni la dirigenza di Moncalieri BasketBall ha stretto una nuova partnership con UPAT Srl. Il commento del ceo UPAT, Claudio Ferrandino, sulla recente collaborazione con Moncalieri BasketBall: «È un onore per la nostra azienda iniziare questo percorso insieme ad una realtà così importante per il territorio dell’hinterland torinese. Da sempre UPAT ha voluto legare il proprio nome allo sport, poiché riteniamo fondamentale il lavoro che viene fatto soprattutto con i giovani, offrendo loro una sana e sicura valvola di sfogo aiutandoli nella loro formazione. Dopo il calcio e la pallavolo - conclude Ferrandino - abbiamo deciso di investire nel basket. E Moncalieri BasketBall è senza ombra di dubbio una società che risponde a pieno a quello che è il nostro credo: siamo sicuri di avviare insieme una proficua collaborazione».