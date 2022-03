Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Cremona per l’undicesima giornata di ritorno

L’undicesima giornata del girone di ritorno porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaRadi di Cremona. La partita, in programma domenica 20 marzo, opporrà le biancoblù alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore . Fischio d’inizio alle ore 17 . Le ragazze di Bregoli si presentano alla sfida reduci da due vittorie di fila per 3-1, determinate a proseguire la loro striscia positiva. Di fronte troveranno avversarie altrettanto motivate a conquistare punti salvezza preziosissimi dopo le recenti sconfitte con Trentino e Perugia, e a ritrovare quell’affermazione casalinga che manca dal 27 febbraio quando hanno fermato 3-2 Monza. In perfetta parità con tre successi a testa il bilancio dei sei precedenti, ultimo dei quali il 3-0 a favore di Chieri nel girone d’andata. L’unica ex è Marina Zambelli, centrale biancoblù nella scorsa stagione.

«Quella con Bergamo è stata una bella partita, che abbiamo vinto di squadra. Abbiamo imposto il nostro gioco fin dall’inizio e questo ovviamente ha influito sul risultato. Penso ci abbia dato un po’ più di sicurezza sui nostri mezzi e sul nostro gioco, e quindi sia stato un bel punto di ripartenza dopo il periodo difficile che abbiamo avuto – sottolinea Asia Bonelli, palleggiatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Ora stiamo lavorando molto in palestra per preparare la partita con Casalmaggiore. E’ una squadra che ha bisogno di punti per la classifica e sta affrontando ogni gara con il coltello fra i denti. Siamo sicuri che troveremo una squadra molto agguerrita che lotterà su ogni pallone. Sarà importante essere pazienti e imporre il nostro gioco come abbiamo fatto con Bergamo. Bisognerà fare attenzione al loro opposto Rahimova, top scorer delle ultime partite, sicuramente un punto di forza di Casalmaggiore: dovremo lavorare bene per contenerla».