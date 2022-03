Torino ’81 cerca la prima vittoria in trasferta contro la RN Arenzano

I gialloblù sono reduci dalla roboante vittoria casalinga contro il Crocera Stadium 18-6 (6-2, 2-2, 4-1, 6-1). La formazione ligure invece giunge a questa sfida dopo aver perso per 12-8 (3-2, 3-2, 3-2, 3-2) contro la schiacciasassi De Akker Team. Alla Monumentale di Torino, la gara di andata finì 9-9 (2-2, 3-3, 1-2, 3-2).

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «Abbiamo lavorato bene questa settimana, su aspetti sia tecnici che tattici. Ci piacerebbe conquistare la prima vittoria in trasferta del 2022, fino adesso per vari motivi non ci siamo espressi al meglio. Spero che la squadra scenda in acqua con molta determinazione e voglia di voglia di vincere. Oltre ad applicare gli schemi e le tattiche che prepariamo e che studiamo per superare l’avversario, è sempre fondamentale però approccio l’approccio mentale alla gara. Se sbagliamo quello, schemi e numeri non bastano!».

La partita sarà disputata alla Piscina Comunale di Arenzano sabato 19 marzo alle 18.

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.