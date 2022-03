Granda College, il recap della settimana

Gli ultimi 5’ sembrano un'altra partita. Granda College alza il ritmo difensivo e trova conclusioni in in contropiede che le permettono di aggiudicarsi l'incontro.

La gara parte in maniera positiva per le Cuneesi che riescono a creare un vantaggio di 10 punti nella prima parte di gara. Le ospiti provano sin dall’inizio ad insabbiare i meccanismi delle padrone di casa tramite la difesa a zona; nella seconda frazione le locali si rilassano e permettono alle ospiti di rientrare in gara. Nel terzo periodo Cuneo sembra poter gestire la gara, ma nell'ultima frazioni le ospiti alzano il ritmo recuperando punto dopo punto; un canestro allo scadere con fallo porta la gara ai tempi supplementari.

La Serie B Femminile targata Banca Alpi Marittime ha la meglio contro Lavagna, dopo un tempo supplementare. Gara non facile per la nostra squadra che si trova ad affrontare la Polysport Lavagna senza il suo condottiero, Coach Di Meo, e senza alcune delle ragazze fermi alla infermeria, affidando il comando a Coach Grosso.

Ottima vittoria per l'Under 17 Femminile, targata Generali, sul campo di Castelnuovo.

Ottimo inizio nella fase “Titolo” per le ragazze cuneesi che mettono in chiaro le cose fin dalle prime battute, piazzando un 10-0 nei primi minuti di gara in un campo difficile come quello di Castelnuovo.

Le atlete Granda College giocano in 11 con lo spirito giusto e vanno al riposo avanti 51-20.

Nella terza e quarta frazione Coach Grosso continua ad alternare le sue effettive incrementando il vantaggio; tutte le ragazze scese in campo portano un contributo concreto all'incontro.

Il risultato finale dichiara vincitrici le cuneesi per 54-92.

«Complimenti alle ragazze di casa che non si danno mai per vinte, e complimenti alle nostre che continuano a mostrare miglioramenti giorno dopo giorno dimostrandosi sempre più una squadra completa», queste le parole di Coach Grosso al termine dell'incontro.

Una vittoria e una sconfitta per la Serie D Maschile

Campionato Serie D Maschile – Girone Top – 13/03/2022

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – BC GATORS: 75-63 (18-17, 37-28, 54-50)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Dalmasso, Massa, Ramondetti, Basso, Cani, Comotti, Orsi, Giordano.

Bella vittoria casalinga da parte dei giovani ragazzi di coach Lelli, targati Agrimontana contro i Gators di Savigliano.

Savigliano si presenta con soli 10 giocatori causa infortuni vari ma si mostra sempre combattiva sul campo e non molla mai a livello di intensità; il primo periodo finisce +1 per i padroni di casa (18-17).

Nei secondi 10 minuti Cuneo alza l'intensità in difesa e muove meglio la palla in attacco producendo buone situazioni offensive con tiri aperti che entrano (saranno ben 14 le triple segnate a fine partita).

Il terzo periodo inizia sul +11 (37 a 28) per Cuneo che però parte disattenta in difesa e subisce un parziale che riapre la partita. Con squadre esperte come i Gators ogni piccolo errore si paga e con una bomba clamorosa da quasi metà campo di Nasari sul fine terzo periodo il tabellone segnala 54 a 50 per la squadra di casa.

Il quarto periodo si preannuncia una vera battaglia: Cuneo lotta su ogni pallone in difesa e gestisce al meglio ogni singolo possesso allargando il divario fino al +12 finale: 75-64.

«Ora testa alla prossima partita perché Cuneo giocherà 3 partite in 4 giorni tra serie D e Under19 Gold», queste le parole di Coach Lelli al termine dell'incontro.

Campionato Serie D Maschile – Girone Top – 15/03/2022

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – SBA ASTI: 61-82 (15-20, 27-39, 47-62)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Dalmasso, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Orsi, Giordano.

Gara opaca per la nostra giovane serie D, contro una delle pretendenti al salto di categoria, SBA Asti.

Troppa fretta nelle scelte offensive producono tante palle perse e l'esperta Asti ne approfitta ad ogni possesso. A metà partita il tabellone segnala 27-39.

Nella ripresa Cuneo gioca meglio in attacco producendo 20 punti nel terzo periodo, ma la difesa è troppo disattenta e la squadra ospite continua ad arrivare al ferro abbastanza facilmente.

La partita si chiude sul +21 (61-82) per Asti che porta a casa meritatamente i due punti.

«Cuneo deve dimenticare in fretta questa prestazione di poco carattere e concentrarsi sulla partita di domani ad Area Pro per il campionato di U19 Gold», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Bella vittoria per l'Under 14 Maschile Gold

Campionato Under 14 Gold – Girone Top – 12/03/2022

CUS TORINO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 66-78 (16-26; 36-48; 49-60)

GRANDA COLLEGE: Giordano, Di Meo, Grosso, Vergnaghi, Peano, Mattio, Condur, Cusimano, Picollo P, Bernardi.

Vittoria per l'Under 14 Maschile Gold sull'insidioso campo di Cus Torino.

Cuneo, gioca un primo quarto molto determinato che permette di prendere subito 10 punti di vantaggio (16-26).

I restanti quarti sono stati giocati tutti punto a punto (20-22, 13-12 e 17-18) con Cuneo che ha sbagliato molte scelte offensive senza mostrare un gran gioco di squadra e, grazie a disattenzioni difensive, permette agli avversari di segnare ben 10 triple.

«Bisogna lavorare più duramente durante gli allenamenti per essere più concentrati in partita e nei momenti di stanchezza! Complimenti comunque ai ragazzi di Cuneo ma bisogna prepararsi al ritorno; sarà sicuramente una partita durissima», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Bella gara per l'Under 13 Gold nonostante la sconfitta

Campionato Under 13 Gold – Fase Top – 13/03/2022

ERIDANIA BASKET – GRANDA COLLEGE CUNEO: 65-51 (17-6; 34-20; 56-30)

GRANDA COLLEGE: Grosso, Peano, Mellano, Cusimano, Tassone, Freni, Ongaro, Gastaldi, Olomo, Marenco.

Cuneo esce sconfitta dalla difficile trasferta ad Eridania contro i forti e più fisici padroni di casa.

Pagato lo scotto e la paura iniziale del primo quarto, 17-6 con tanti errori al tiro da sotto, Cuneo riesce a giocare più a testa alta nel secondo periodo e a giocarsela alla pari (17-14 di parziale).

Nella ripresa Eridania gioca molto intensa e Cuneo subisce un parziale importante sprofondando fino a -28, ma l'orgoglio dei nostri ragazzi prende il sopravvento e con un bellissimo ultimo quarto di grande qualità recupera fino al -14 finale (parziale della quarto quarto 9-21 per Cuneo).

«Rimane comunque il fatto che partite così intense ed ad alto livello tecnico sono importantissime per la crescita dei nostri ragazzi. Partita bellissima e utilissima per tutti; un grande applauso ad Eridania per la meritata vittoria», queste le parole di Coach Lelli.

Gran gara per l'Under 13 Femminile

Campionato Under 13 Femminile – 13/03/2022

GRANDA COLLEGE CUNEO – MONCALIERI BASKETBALL: 22-33 (5-9;11-12;16-24)

GRANDA COLLEGE: Derguti 5, Marchisio 4, De marchi, Combale 6, Licata, Fikaj 2, Quattrone, Putortì 3, Civera, Chiaramello, Bedino 2