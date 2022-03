JBM attende l'Urania Milano

GLI AVVERSARI

La squadra milanese, al momento, occupa il decimo posto in classifica con un record di 9 vittorie e 12 sconfitte, ma è reduce dalla vittoria casalinga contro Torino. All’andata fu la JBM ad imporsi in trasferta con il punteggio di 68-67.

Miglior realizzatore della squadra di coach Villa è Aaron Thomas, che viaggia a 17.9 punti di media a partita. Tra gli italiani, il miglior realizzatore è Matteo Montano che segna 13.1 punti con il 41% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domenica affrontiamo un avversario che sta vivendo un ottimo momento di forma, in quanto Milano arriva da tre vittorie consecutive. L’innesto di Portannese ha dato una nuova verve al loro attacco e ha ampliato la loro rotazione. Milano è una squadra che si basa molto sul gioco dei suoi esterni, senza però dimenticare Paci, che nelle ultime partite è stato autore di prove di alto profilo. Dal nostro punto di vista continua il nostro momento di emergenza, ma ormai abbiamo imparato che non può essere un alibi: questa partita è una tappa fondamentale per continuare il nostro percorso verso i playoff ed è una partita in cui dovremo fare di tutto per vincere».

Gianmarco Leggio (Ala JB Monferrato): «Dopo la pausa per la Coppa Italia ci rituffiamo nell’atmosfera della Regular Season e dopo quasi un mese torniamo a giocare davanti al nostro pubblico. Milano è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato nel girone di andata ed è reduce da una vittoria molto importante in settimana contro Torino. Noi non siamo in un buon momento dal punto di vista fisico, ma daremo il massimo per portare a casa la vittoria».

INFO UTILI

Si gioca domenica 20 marzo, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Stefano Wassermann, Michele Capurro e Luca Attard. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.