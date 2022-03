Volley B1-F: ancora tante difficoltà per il Parella in vista di Orago

Il periodo negativo che sta attanagliando il Volley Parella Torino non accenna a passare e anche la settimana di preparazione alla sfida di domenica contro Mondialclima Orago non è stata certo delle più semplici.

Quando il peggio sembrava alle spalle, ecco riaffacciarsi in palestra lo spettro del Covid e qualche infortunio, anche grave, a minare la serenità degli allenamenti e soprattutto il loro svolgimento nel miglior modo possibile.

Contro Orago non ci sono opzioni diverse dalla vittoria per le parelline, costrette di fatto a portare a casa tre punti contro la cenerentola del girone che, fino a questo momento, è riuscita solo a conquistare un punto in 16 partite.