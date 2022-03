Curling, Romei e Zappone in azzurro per i Mondiali

È scoccata l’ora dei Campionati Mondiali per la Nazionale femminile di curling. Le azzurre, da oggi e fino a domenica 27, saranno infatti impegnate sul ghiaccio di Prince George per l’evento iridato. Due le rappresentanti piemontesi che scenderanno in pista in Canada, insieme a Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti): si tratta della 25enne pinerolese Angela Romei, tesserata per le Fiamme Oro, e della 28enne volverese Veronica Zappone, in forza alla Mole 2020 Ice Skating.