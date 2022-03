La DiaSorin Fenera Chieri ’76 è al cinema con Corro da te

C’è un bel pezzo di DiaSorin Fenera Chieri ’76 in Corro da te, il nuovo film di Riccardo Milani con protagonisti Miriam Leone e Pierfrancesco Favino.

Girata a Torino fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la pellicola ha nel suo cast diversi volti del gruppo di sitting volley del Chieri ’76. C’è Giulia Capocci, numero uno del tennis paralimpico italiano che a lungo si è anche allenata al PalaFenera: ha insegnato a Miriam Leone a muoversi su una carrozzina, e nel film interpreta una sua avversaria in campo. C’è Sabina Fornetti, capitano della squadra femminile della DiaSorin Fenera Chieri ’76: recita una battuta in una scena con Pierfrancesco Favino girata al Circolo Sporting. Ci sono diversi altri giocatori biancoblù che hanno fatto da comparse.

Corro da te è nella sale da giovedì 17 marzo, e in questi giorni è in programmazione anche al Cinema Splendor di Chieri. Per l’occasione, la DiaSorin Fenera Chieri ’76 assisterà allo spettacolo in programma lunedì 21 marzo alle 20,30. Una proiezione sicuramente emozionante, a cui siamo tutti invitati a partecipare.