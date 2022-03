LBF: l’Akronos insegue tutta la partita, ma i due punti vanno a Ragusa

Ragusa al completo, Moncalieri invece in contumacia Lydie Katshitshi. Una partita difficile fin dall'inizio per le ragazze di coach Terzolo che però dopo un avvio decisamente negativo ritrovano più volte il pareggio e anche il vantaggio durante il terzo quarto. Alla fine decide la partita il trio Kuier-Taylor-Hebard, con ben 60 punti e 30 rimbalzi in tre. Per Moncalieri sugli scudi Miletic (17 punti e 13 rimbalzi), Cordola (12 e 3) e Vanloo (11 e 4 assist). Avvio di partita come anticipato sui binari neroverdi, con le isolane che trascinate da Awak Sabit Bior Kuier si portano sul +11 in poco più di 3 minuti di gioco. Moncalieri esce dal primo timeout con un parziale di 4 a 0 firmato Miletic-Ruzickova. Con l’ingresso di Toffolo, l’Akronos prova a rientrare in partita e con i due punti dall’angolo firmati ancora una volta Miletic chiude il primo parziale con un deficit di 7 punti (13-20). E’ sempre la croata n. 22 a trovare il fondo della retina a inizio secondo quarto con la tripla che vale il -4 per Moncalieri, seguita poco dopo dai primi due punti al PalaEinaudi di Julie Vanloo e altri quattro dal pitturato di Maya Ruzickova. Alla boa del quarto il tabellone dice 24 a 22 per Ragusa. Dopo un paio di strepitose difese gialloblù guidate da Toffolo e Giacomelli, ci pensa Vanloo con un palleggio arresto e tiro da 7 metri a trovare il pareggio a 2 minuti dalla fine. Romeo in step back chiude il primo tempo con una difficilissima tripla, portando negli spogliatoi Ragusa sul +4 (34-30).