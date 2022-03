Chivasso sconfitta da San Mauro nell'utima gara di regular season

Ultima gara della regular season per la C.D.Ciglianese Pall. Chivasso e quarta sconfitta stagionale, subita contro ZeroUno San Mauro col pesante risultato finale di 55-75 . Risultato che conferma la seconda posizione in classifica del girone B per i ragazzi di coach Pomelari, alle spalle di Valsesia Basket. Posizione che permetterà a Chivasso di giocarsi il salto di categoria contro la terza classificata del girone A nella finale al meglio delle cinque gare, che inizierà sabato 23 Aprile. Girone A in cui debbono essere ancora recuperate diverse gare a causa dei rinvii dovuti al covid e di conseguenza le prime tre posizioni in classifica sono ancora difficili da definire e sarà lotta fino all’ultimo secondo tra Basket Langhe&Roero, Cus Torino e Tam Tam Torino.

Qualunque sia l’avversario, Chivasso dovrà approfittare della pausa di un mese per ricaricare le pile, rimettere in piena forma fisica gli acciaccati Pagetto, Ferro, Migliori e Pepino, e lavorare duramente in palestra per ritrovare la brillantezza difensiva e la concentrazione offensiva, scemate nelle ultime due sconfitte contro 5 Pari e San Mauro. Soprattutto contro San Mauro la formazione di casa è parsa per la prima volta in stagione fortemente in difficoltà e incapace di reagire e trovare soluzioni tattiche e tecniche per contenere l’attacco avversario e sull’altro lato del campo battere l’ottima difesa sanmaurese, determinata nel cambiare sempre su ogni uomo, concentrata nel riempire sempre l’area, pronta nei raddoppi e sui recuperi.

Caratteristiche che hanno mandato fuori giri il motore chivassese: tiri contrastati, fuori equilibrio, schemi non conclusi, difficoltà nel leggere i vantaggi e trovare soluzioni offensive sono il risultato dell’intensità difensiva sanmaurese. Intensità mancata a Chivasso che ha concesso subito il break agli avversari grazie al giovane Pizzaia e Nenna. Gap recuperato nel secondo periodo, in cui la gara torna in parità, prima che le bombe di Cibrario Sent nel secondo tempo scavino il break decisivo. A nulla valgono gli ultimi tentativi di Ferro e Pepino, spazzati via ancora da Pizzaia, Barbaria e Nenna. Per le finali servirà ritrovare la propria identità difensiva, caratteristica che ha segnato le migliori prestazioni chivassesi.

C.D.Ciglianese Chivasso - ZeroUno San Mauro 55-75

Parziali (5-15; 29-27; 41-50)

C.D. Ciglianese Chivasso: Ferro 13, Giovara 11, Pepino 9, Balaara 10, Greppi 7, Cussigh 1, Regis, Babarange ne, Pagetto 2, Vettori 2, Migliori ne, Cambursano. All. Pomelari.

ZeroUno San Mauro: Nenna 13, Barbaria 12, Cibien ne, Cibrario Sent 14, Fornuto 6, Binovi 8, Ciuffreda, Pizzaia 18, Roncarolo ne, Orlando 4, Ventricelli, Gandini. All. Iannetti.

Arbitri: Sig.ri Pirazzi di Serravalle Sesia e Lanfranchi di Grugliasco.

Note: Spettatori 60. Fallo tecnico a Cambursano per proteste.