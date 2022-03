Fulgor Basket, la gara perfetta

La miglior Paffoni della stagione manda al tappeto la Libertas Livorno con un eloquente 75-55. Una partita dominata dal 1' al 40' per i ragazzi di coach Fioretti, gasati anche dal clima play-off del Pala Battisti. Sei uomini in doppia cifra, scelte offensive giuste e ponderate, difesa che non ha concesso nulla agli avversari: i numeri sono tutti dalla parte dei rossoverdi. Sesta vittoria consecutiva, per qualche ora primo posto in classifica agganciato: nulla di meglio da chiedere per i tifosi della Paffoni, ieri sera protagonisti di un tifo incessante che ha fatto la differenza.