La Reale Mutua Basket Torino cade a Pistoia al termine di una partita che l’ha vista in controllo per quasi 40’, con la vittoria che sfuma via in un finale punto a punto, deciso solo allo scadere. I gialloblù in grande emergenza - con Landi, Davis e Zugno fermi ai box - stringono i denti e mettono in campo una prova di cuore ed energia, sopperendo alle assenze con la forza del gruppo. Straordinaria prestazione di capitan Alibegovic - miglior realizzatore dei gialloblù con 25 punti - e Devon Scott, autore di una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi, a cui vanno aggiunti anche 6 assist. In doppia cifra anche De Vico a quota 10.