MTS Ser sfiora l'impresa contro Teamvolley

L'Mts Ser sfiora l'impresa fra le mura di casa, contro la formazione biellese del Bonprix Teamvolley, prima in classifica, uscendo sconfitta dalle mura di casa del PalaSer per 3-2, dopo due ore abbondanti di partita. Buona la prestazione delle tigri santenesi, che mettono in campo tutta la grinta e la determinazione possibili, contro una formazione dotata sopratutto di grande esperienza e un buon servizio. Con questo punto importante l'Mts Ser conferma ancora una volta la quarta posizione in classifica, distanziando il Cusio che segue a 4 punti. Sempre 4 sono i punti che mancano alle santenesi per raggiungere il Rosaltiora al terzo posto.

Nel primo set coach Di Martino, schiera Baiotto in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Destefanis, in centro, Garrone e Busso Giulia in banda. Marini libero. La frazione parte con un buon equilibrio, le due formazioni non hanno intenzione di lasciare nulla di intentato, fin dai primi scambi. Sull' 8 a 7 per le biellesi è il turno al servizio di Scapati, con break di 4 punti, di cui due aces, a pareggiare i conti e sorpassare le avversarie, costringendo l'allenatore ospite a chiamare il primo time out sull' 11 a 8 per le padrone di casa. Da qui in poi le tigri santenesi restano in vantaggio. Sul 18 a 14 coach Di Martino effettua il doppio cambio con Marengo e Busso Lucia al posto rispettivamente di Grassi e Baiotto. Il set volge quindi verso il termine, con le tigri santenesi che giocano bene sopratutto in attacco e difesa, consentendo ai palleggiatori di distribuire bene il gioco. Sul 20 a 16 è il turno di Ronchetti al posto di Garrone, per la seconda linea. Sul 22 a 18 inizia lo show di Busso Lucia al servizio: sulla prima battuta a segno con un ace per il 23 esimo punto; con il secondo servizio ben ricevuto, ma a segno con la sorella Giulia sulle mani del muro avversario, per il 24° punto, e il 25° punto ci pensa di nuovo lei, Lucia che con una sassata tremenda va a segno sul 25 a 18.

Nel secondo set, coach Di Martino conferma la formazione che ha iniziato il primo, ma anche qui dopo un inizio in equilibrio, il Bonprix inizia a premere sull'acceleratore, mettendo in seria difficoltà la ricezione dell'Mts. Con un break di 4 punti infatti costringe l'allenatore santenese a chiamare il primo time out sul 13 a 9. Ci provano le padrone di casa a restare aggrappate al set ma il distacco inizia ad essere tanto e nonostante i cambi, la situazione non cambia e il set viene ceduto alle avversarie per 25 a 16.

Nel terzo set è ancora il Bonprix a determinarne l'andamento, portandosi subito in vantaggio per 8 a 11, ma con il turno al servizio di Baiotto, che va a segno con un ace e un muro solitario di Busso Giulia su un attacco in fast del centrale avversario, si pareggiano i conti sul 12 pari. Ci pensa poi Grassi con un pallonetto a decretare il vantaggio delle tigri santenesi per 13 a 12. L'allenatore avversario a questo punto chiama il primo time out, per evitare che le padrone di casa prendano il largo. Le ospiti tornano in campo determinate e iniziano nuovamente a prendere vantaggio sulle padrone di casa. Non hanno fatto i conti però con la determinazione delle tigri che trascinate dalla giovane Girardi, subentrata a Garrone nel set precedente, pareggiano nuovamente i conti sul 20 pari. Entra Fustini al servizio e dopo due errori avversari un attacco di Grassi e una fast di capitan Destefanis il terzo set è a favore delle padrone di casa dell'Mts per 25 a 20.

Nel quarto set si gioca in equilibrio per tutta la durata del set: il Bonprix si porta in vantaggio diverse volte, ma con determinazione, le tigri, inseguono e raggiungono le avversarie prima sull'11 pari e poi sul 15 pari. Finchè le ospiti mettono a segno un break di 3 punti portandosi nuovamente in vantaggio per 20 a 16. Coach Di Martino prova a dare fiato a Busso facendo rientrare Garrone e cambia anche la regia con Marengo al posto di Baiotto, ma si perde ancora terreno, così si va al time out santenese sul 22 a 17 per le avversarie. A questo punto il Bonprix non intende farsi scappare l'occasione per chiudere il set e pareggiare i conti, cosi si aggiudicano la frazione per 25 a 19.

Nel quinto e decisivo set l'inizio non è certo incoraggiante: con 3 errori, Di Martino chiama subito il time out per cercare di rimediare e caricare la propria squadra. Lo svantaggio aumenta fino al 5 a 2 quando, con il turno al servizio di Busso Giulia, suona la carica e si arriva al 5 pari. Con un attacco dalla seconda linea sempre di Giulia Busso e due attacchi punto di Girardi siamo a 8 pari. Da qui in poi, le ospiti iniziano a inanellare punti approfittando di un paio di imprecisioni delle santenesi, portandosi pericolosamente sull'11 a 8, costringendo Di Martino all'ultimo time out. Ma il Bonprix con una fast e un attacco in banda si porta al 13 a 8. Ci provano ancora con Busso Giulia e Grassi ad accorciare le distanze, ma sul 14 a 12 è il Bonprix che chiude tutte le ostilità.