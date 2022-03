BEA Chieri sconfitto ad Arona in C Gold, vince la serie D con Savigliano

Sabato 19 marzo la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite di Arona Basket per la ventesima giornata di Serie C Gold, la nona del girone di ritorno. I Leopardi faticano a reagire a un difficile primo tempo, ma si sbloccano a metà del terzo quarto, quando riescono a ridurre il margine. Uno sforzo che non basta per tornare al successo, ma che difende la differenza canestri con la gara d’andata, importante in chiave play-off, nonostante la sconfitta rimediata nella difficile trasferta lacustre.

LA GARA

BEA ritrova finalmente Colli, ma, oltre ai soliti Mosca, Fassio e De Simone, deve fare i conti con l’indisponibilità di Sirbu e Rivoira. Coach Vassalli replica il quintetto della gara di mercoledì a Serravalle e schiera D’Arrigo, Scalzo, Tulumello, Gile e il classe 2004 Tagliano. Coach Petricca risponde con Giacomelli, Manto, Gatti, Nicolini e Realini.

BEA inizia con il piede giusto e D’Arrigo sigla il 2-6 dopo poco più di un minuto. Arona trova presto il contro break di 7-0 che vale il 13-8, ma i Leopardi restano attaccati fino al primo intervallo, con Scalzo dalla lunga distanza sullo scadere dei 24’ e Tulumello ancora da dietro l’arco (23-20).

Cambia tutto nella seconda frazione. I Vikings difendono forte il pitturato e BEA perde d’intensità, non trova più la retina e fatica a costruire in attacco, senza riuscire a contrastare le iniziative offensive dei padroni di casa. Coach Vassalli ferma il gioco sul 30-23, prova a giocarsi la carta della zona che però non sortisce gli effetti sperati, così lo svantaggio sale presto in doppia cifra fino al -16 dell’intervallo lungo (46-30).

Il black-out dei Leopardi continua in avvio di ripresa, quando Arona allunga ancora e sfiora il vantaggio che renderebbe a suo favore la differenza punti (57-36). A metà terzo quarto BEA si sblocca e trova finalmente il fondo della retina in penetrazione e dalla lunga distanza (Colli, Gile) per ricucire il margine.

Ora sono i Vikings in difficoltà e la rimonta sembra possibile. Scalzo trova il taglio in area di Colli per il -10 (67-57), ma dopo il time-out di coach Petricca Gatti trova un varco sotto canestro e ferma l’avanzata arancione, garantendo ai suoi i due punti per la classifica generale.

IL COMMENTO

«Dopo un inizio discreto, purtroppo, abbiamo faticato a far fronte alle difficoltà del primo tempo – commenta coach Vassalli – Nonostante questo, la reazione dalla seconda metà del terzo quarto è stata positiva. Dobbiamo imparare a convivere con l’emergenza di questo periodo, non approcciare le gare senza intensità e non lasciarci abbattere quando le cose non vanno come vorremmo. Ora è il momento di tirare fuori gli artigli per la gara contro Savigliano, dove, sono sicuro, il PalaCascinaCapello sarà il sesto uomo in campo».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 27 marzo, la Planet Smart City BEA torna al PalaCascinaCapello nell’importante gara contro Basket Savigliano, reduce dalla vittoria sul campo di Don Bosco Crocetta. Palla a due alle 20.30.

ARONA BASKET – PLANET SMART CITY BEA 73-62

Parziali: 23-20, 46-30, 63-47

ARONA: Gatti 8, Giacomelli 5, Realini 17, Pettinaroli 3, Fedorenko, Cesani 6, Manto 12, Ravasi 2, Buldo 2, Nicolini 18, Cristina, Lagger. All. Petricca, Ass. Romerio, Acc. Paracchini.

BEA CHIERI: Vignoli, Colli 14, Scalzo 16, Tulumello 11, Stiffi 1, De Mita, Abrate, Gile 9, Tagliano 4, D’Arrigo 7. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

SERIE D

Domenica 20 marzo il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al PalaCascinaCapello Basket Savigliano per la quarta giornata della seconda fase salvezza di Serie D.

Dopo le buone prove nelle prime due partite del nuovo girone e contro un’avversaria che aveva avuto due volte la meglio in regular season, BEA parte bene. Il primo tempo è combattuto ed equilibrato: Adrignolo trova il primo parziale per il 7-2 locale, poi Savigliano pareggia i conti e passa in vantaggio sul 18-19.

Nella seconda frazione i Leopardi scontano un calo d’intensità che porta gli ospiti fin sul +11 (22-33). Coach Colò ferma tutto, Blanco si sblocca dalla lunga distanza e l’intervallo lungo arriva sul 32-36.

Al rientro gli arancioni chiudono le maglie in difesa, pareggiano con Barbero a quota 40 salvo poi subire un 0-4 sul finale della terza decina che sembra poter rispingere la contesa verso i cuneesi. BEA però non molla e rimane in partita, grazie soprattutto ad una difesa attenta e intensa. A 3’ dalla fine Barbero trova il +3 in contropiede (53-50), seguito da un 4-0 Blanco che ipoteca il risultato (62-57 finale). La vittoria regala il quarto punto in classifica generale, creando un primo distacco con la parte bassa della classifica, importante in ottica salvezza.

«Sono molto soddisfatto della gara dei ragazzi – commenta coach Colò – Raccogliemo i frutti dell’allenamento intenso dell’ultimo periodo. C’è stato un ottimo approccio mentale, che ci ha permesso di affrontare bene anche i momenti di difficoltà. Poi, dal terzo quarto, abbiamo chiuso la saracinesca in difesa e trovato soluzioni ottimali in attacco, con tutti i Leopardi coinvolti. Ora non ci accontentiamo, continuiamo con fiducia il nostro percorso e siamo pronti a toglierci altre soddisfazioni».