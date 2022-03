Grande successo per la Giannone Running al Parco Dora

I primi 3 uomini : 1^ EL BIR AYYOUB dell'Atletica Biotekna vince in 30'32"; 2^ MAZZON MARCO dell'Asd A.T.P. Torino 30'42"; 3^ GIARDIELLO ANTONIO dell'Asd Borgaretto 31'20".

Le prime 3 donne: 1^ CAVALLERA NICOL dell'Asd A.T.P. Torino vince in 35'; RULLO ELISA della CRAL Reale Mutua 35'45"; vittoria in casa per PANAIT DANIELA e il suo 3^ posto in 36'55".

È stata una manifestazione all'insegna dello sport e della condivisione, reso possibile dalla presenza di un centinaio di volontari che hanno accolto e assistito gli atleti dalla zona di partenza, durante tutto il percorso, fino all'area di arrivo. L'associazione Giannone Running è sempre molto impegnata nell'ideazione e realizzazione di eventi che riescono ad unire lo sport e l'ambiente, sempre alla ricerca di percorsi e iniziative che possano soddisfare le esigenze degli atleti più competitivi, così come quelle dei camminatori, amanti del trail e della natura in genere.

Tutto però sarebbe difficilmente realizzabile senza la fiducia delle Aziende che scelgono, ormai da molto tempo, di affiancare e sostenere l'associazione; così come le istituzioni, le associazioni di settore vicine alla salvaguardia della natura e infine grazie a alle Persone che sono più strettamente vicine al Consiglio della Giannone Running.

Si è chiuso il primo dei tre eventi dell'anno 2022, il secondo appuntamento sarà il prossimo 18 settembre in occasione del GREENTOUR che si terrà a Superga!!! Per sostenere le iniziative di Giannone Running e diventare ambassador dello sport e dell'ambiente è possibile consultare il loro sito a questo link.