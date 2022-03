Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno si aggiudica la trasferta a Leinì regolando i padroni di casa nel primo tempo. Partita difficile per i leoni che, oltre a dover affrontare l'assenza di Poom e Perotti, non sono quasi mai riusciti ad imporre il loro ritmo a causa del gioco spezzettato dalle molte gite in lunetta accordate a Rivarolo. Alla fine comunque il referto riporta 87 punti segnati in trasferta, quattro uomini in doppia cifra ed altri due punti accumulati in classifica. Si riprende mercoledì prossimo, nuovamente contro Rivarolo in un inedito back-to-back valevole per il recupero della partita pre-natalizia non disputatasi causa Covid. Palla a due alle 21:15, prevendite già aperte su Live Ticket.

Usac - Collegno 74-87

Parziali (20-24; 33-46; 56-69)

Usac: Castello 12, Tampellini 10, Ronci C., Bianco 2, Oberto 11, Marando, Ronci J., Ferraresi 31, Battaglia 2, Sartore 6. Allenatore: Porcelli.

Collegno: Corgnati 6, De Bartolomeo 22, Borgialli 16, Tuninetto 14, Trovato 5, Bossola, Villata, Framarin, Brentin, Mortarino 20, Beltrami, Utyiein 4. Allenatore: Spanu.

GIOVANILI

Molto bene le giovanili che continuano le loro seconde fasi: l'Under 19 Eccellenza fa suo il match con Pegli (93-62), vince anche la 13 Gold a Biella (60-56), l'Under 14 Gold a Borgomanero (63-59), l'Under 15 Eccellenza a Genova (50-48). Perdono invece l'Under 17 Eccellenza contro il Cus Torino (58-54) e l'Under 14 Silver contro Franzin Val Noce (99-44).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 21/3 ore 20:00 Under 13 Silver vs Conte Verde

Lunedì 21/3 ore 20:30 U19 Ecc @ Tortona

Mercoledì 23/3 ore 21:15 Serie C Gold vs Rivarolo

Sabato 26/3 ore 14:30 U13 Gold vs Omegna

Sabato 26/3 ore 16 U17 Eccellenza @ Ivrea

Sabato 26/3 ore 16:45 U15 Eccellenza vs Genova

Sabato 26/3 ore 21:15 Serie C Gold vs Ginnastica

Domenica 27/3 ore 10:30 Under 13 Gold @ Casale

Domenica 27/3 ore 14:30 Under 13 Silver @ Borgaro

Domenica 27/3 ore 15:30 Under 17 Eccellenza @Ornavasso