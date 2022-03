Agil Igor Volley, il recap della settimana

U18 pronta per le Final Four territoriali!

Che Final Four siano! L’Under 18 targata Igor Agil Volley è una delle quattro formazioni che saranno protagoniste alle Final Four territoriali di categoria. Le Igorine di Matteo Ingratta hanno conquistato meritatamente il passaggio vincendo il quarto di finale contro la Makhymo Rombi Efisio Acqui Terme per 3-0 (25-10; 25-11; 25-4) fra le mura di casa. E Il PalaAgil sarà anche il palcoscenico che ospiterà le gare la prossima settimana, domenica 27 marzo.

«C’è molta soddisfazione per aver raggiunto la Final Four, – commenta il tecnico – soprattutto perché come abbiamo potuto constatare sul campo la qualità del girone di eccellenza è molto buona e nelle gare fin qui disputate abbiamo trovato squadre ben attrezzate e organizzate».

Questa la griglia: in semifinale le Igorine affronteranno Rosaltiora Verbania (che ha battuto Occimiano) e poi ci sarà Lessona (che ha battuto l’altra formazione di Acqui) contro Omegna (che ha battuto Issa).

Felicità doppia, entrambe le Under 16 qualificate per quarti di finale!

Felicità doppia: entrambe le formazioni Under 16, la territoriale e la eccellenza regionale, hanno conquistato con merito l’accesso ai quarti di finale territoriale. La formazione di Alessia Callegari ha vinto 1-3 a casa di Vercelli, mentre la formazione di Barbara Medici ha vinto 3-0 contro Ovada. Una delle sfide dei quarti profuma decisamente di derby: saranno infatti le due squadre ad affrontarsi per contendersi un posto in semifinale.