Gators, il recap della settimana

SERIE D

BEINASCO - VM SERVICE GATORS 70-69

Parziali: 18-19,14-16,18-15,20-19 VM SERVICE Gators: Marengo 24, Bianco 2, Testa 7, Cerutti 6, Nicola S. n.e., Nicola A. 8, Zuccarelli 20, Robasto 2, Bertaina, Fantini. All. Mondino.

Beinasco: Martina 11, Maisano 11, Carbonaro 11, Angelini 5, Coluccino 12, Gambino 2, Lieto 12, Cidronelli 6, Piccinelli, Dvornicich, Durante. All. Trivero.

Ultima partita di andata della fase Top, giocata in trasferta a Torino contro Beinasco, per la serie D Gators. Al roster biancoverde manca Nasari, costretto ad alzare bandiera bianca, dopo aver giocato le ultime partite nonostante i dolori alla schiena e alla gamba, che lo affliggono da più di un mese. Coach Mondino, per lo starting five, sostituisce Nasari con Zuccarelli, al rientro dopo uno stop per motivi personali, con Testa e Marengo sotto le plance, Robasto in posizione di guardia e Cerutti in cabina di regia. Il coach si affida ai senior per provare a strappare la prima vittoria di questo girone, che però sfumerà per un soffio negli ultimi minuti di gioco. Il primo quarto inizia bene per gli alligatori, grazie alle buone iniziative di Cerutti e Testa. Marengo non viene tutelato a dovere, ogni azione subisce contatti al limite del fallo e fatica a trovare ritmo in attacco. Una bomba di Zuccarelli alla fine del primo quarto porta i Gators a chiudere in vantaggio la prima frazione (18-19). Marengo, nel secondo quarto, prende le misure e comincia a tartassare la retina. La difesa a zona schierata da coach Mondino, inoltre, limita gli avversari. Nonostante questo, il gap a favore dei biancoverdi non supera mai le sei lunghezze. Anzi, due bombe del tiratore beinaschese Lieto fanno chiudere il primo tempo sul 32-35. Alla ripresa, anche Beinasco si dispone a zona 2-3, mettendo, come al solito, in difficoltà gli alligatori, in difesa gli alligatori continuano a concedere rimbalzi offensivi e tiri aperti alle guardie torinesi, che mettono la freccia e sorpassano; solo alcune iniziative di Zuccarelli mantengono il risultato in parità (50-50). Gli ultimi 10 minuti diventano fondamentali. L'ultimo quarto inizia con due bombe di Citronelli che cerca l'allungo per i padroni di casa. Coach Mondino chiama pochi cambi e mantiene quasi sempre la stessa formazione. Dopo pochi minuti, però, i senior biancoverdi cominciano ad accusare la stanchezza e solo la verve di un più fresco Andrea Nicola mantiene gli alligatori a contatto. A un minuto dalla fine, i padroni di casa sono in vantaggio di 4 punti, ma sale nuovamente in cattedra Zuccarelli, che con un ottimo tiro da fuori, seguito immediatamente da un assist al bacio per Marengo, impatta, a 22 secondi dalla fine, 69-69. Beinasco organizza l'ultimo attacco, e a Carbonaro, a 4 secondi dalla fine della partita, vengono concessi due tiri liberi per un fallo subito su un tiro da fuori: il primo buca la retina, mentre il secondo, sbagliato di proposito, finisce fuori campo. A questo punto, a tre secondi dalla fine, la palla è in mano ai Gators: rimessa lunga intercettata però a metà campo dagli avversari e di nuovo buttata fuori. A mezzo secondo dalla fine si cerca un movimento per Marengo, ma il tempo è tiranno e l'arbitro fischia la fine. Rimane l'amarezza per una vittoria sfumata, che porta via anche la speranza di una qualificazione. Nelle prossime cinque partite ci sarà quindi tanto spazio per i giovani, che avranno modo di fare esperienza contro avversarie di alto livello, sempre affiancati dai compagni più esperti. Ora 10 giorni per riprendersi dopo il tour de force di queste settimane, prima della partita di ritorno in trasferta a Pino Torinese. Prossimo incontro: Domenica 27/03/2022 ore 18.00, Pino Torinese - VM SERVICE Gators (Palazzetto Sc. El. Via Folis - Via Folis PINO TORINESE (TO)). VM SERVICE GATORS - CARMAGNOLA 62-76

Parziali: 18-18, 31-36, 52-55 VM SERVICE Gators: Marengo 17, Nasari 12, Testa 6, Cerutti 10, Arneodo, Nicola S., Nicola A.8, Fissore ne, Davicco, Robasto 7, Fantini 2. All. Mondino.

Carmagnola: Poggio 12, Milone 16, Gili S., Bruna, Mammola 2, Giustetto 18, Fuso 4, Mudadu 9, Porello 9, Gili A. 6, Milanesi. All. P. Gili. Per la terza volta in questa stagione, la prima squadra Gators incontra Carmagnola. Anche questa volta, nonostante le ottime intenzioni e la prestazione gagliarda degli alligatori, il risultato prende la via degli avversari. Come al solito i padroni di casa partono forte, infatti, a 4 minuti dal via, il parziale è 8-2 frutto di 5 punti del lungo Nicolò Marengo e di una bomba di Nasari. Carmagnola, egregiamente guidata da Milone, ricuce il gap e il parziale, dopo il primo periodo, è in perfetto equilibrio (18-18). In questa prima fase, tra le fila biancoverdi, si distinguono i giovani Robasto, per la buona difesa, e Andrea Nicola, per i 3 punti che pareggiano il conto del parziale. Il secondo quarto resta sostanzialmente equilibrato tra i contendenti. Gli alligatori, senza Zuccarelli out per motivi personali, con Nasari dolorante e i senior provati dalle partite degli ultimi giorni, si affidano ai giovani. Coach Mondino chiede numerosi cambi per farli ruotare e loro non si tirano indietro, anzi tengono bene il campo. Carmagnola prova a scappare arrivando al +10, ma un ottimo break di Cerutti, con tiri dalla media distanza e in penetrazione, riavvicina i Gators, che chiudono il primo tempo 31-36. Alla ripresa, Carmagnola riprova a scappare, con giocate pick and roll e con la difesa schierata a zona, che mette in difficoltà i padroni di casa. Le buone iniziative di Marengo e di Nasari non permettono però a Carmagnola di chiudere la partita e il quarto si chiude 52-55. L'ultimo periodo vede l'intensità del gioco di Carmagnola alzarsi di pari passo con la stanchezza degli alligatori. Stanchezza che porta a piccoli ma fatali errori: si fa fatica a tenere l'uno contro uno, si perdono alcuni palloni non difficili in attacco e, in poco tempo, si arriva a un gap importante nel punteggio. Nonostante il risultato il Presidente Nasari guarda con fiducia a questa squadra, che è parte del progetto a lungo termine dei Gators: "Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile. A questo si sono aggiunti diversi infortuni e i senior non sono nella loro fase migliore. Questo però dà modo ai ragazzi della cantera di poter giocare per parecchi minuti in un contesto di alto livello. Per noi questo è un ottimo risultato: il nostro è un progetto di crescita per i nostri giovani e, partita dopo partita, li vediamo sempre più inseriti e padroni del campo". Prossimo incontro: Venerdì 18/03/2022 ore 21.15, Beinasco - VM SERVICE Gators (Palazzetto di Beinasco - Via Mirafiori, 25/a - BEINASCO (TO)). PROMOZIONE MASCHILE ZETAEMME CAYMANS - FOSSANO 76-48

Parziali: 19-14, 18-9, 12-13, 27-12 ZETAEMME Caymans: Zorgniotti 1, Borsa, Cerutti 14, Mondino 7, Colombano 10, Roano 2, Paschetta 6, Davicco 9, Stima 18, Varallo 7, Barra 2. All. Biglia.

Fossano: Rosano 27, Parola 3, Ascone, Perracchio, Schellino 1, Buzdugan, Lami, Franchi 11, Tounkara 6, Racca. All. Dematteis.

Torna alla vittoria la formazione dei Caymans. Contro Fossano gli alligatori partono forte, sin dalla palla a due, indirizzando il match in direzione di Savigliano. Nonostante in attacco si arrivi sempre a trovare il giocatore più libero per un facile tiro, è in difesa che si concede qualcosa di più permettendo agli ospiti di rimanere aggrappati al match dalla lunetta. Tutti i ragazzi a disposizione di coach Biglia si dimostrano pronti quando vengono chiamati in campo e danno il loro contributo per raggiungere la vittoria. Durante il terzo quarto i padroni di casa subiscono un piccolo calo di concentrazione che permette ai viaggianti di provare un recupero. Ma negli ultimi dieci minuti i senior Colombano e Cerutti mettono la parola fine alla contesa, aiutati dall’ottima regia di Stima e dalla “garra” del 2005 Varallo che fa la voce grossa in difesa e segna in attacco pregevoli canestri. Coach Biglia ha già la testa alla prossima partita: "Ottima prestazione per i ragazzi della Promozione, ma ora non c'è tempo da perdere: tutti in palestra questa settimana per preparare il derby di domenica prossima!". Prossimo incontro: Domenica 27/03/2022 ore 21.00, Savigliano - ZETAEMME Caymans (Palaferrua - C.so Roma, 70 - Savigliano (CN)). PROMOZIONE FEMMINILE RIVOLI - ABC SERVIZI LADY GATORS 37-46

Parziali: 8-11, 4-17, 7-7, 15-11 ABC SERVIZI Lady Gators: Frattini 1, Mondino M., Vergnano 2, Iannuzzi 15, Raso 7, Verlengo 9, Nicola, Porporato 8, Rivoira, Marchisio 4. All. Colonna, Nicola, Mondino, Mascolo.

Rivoli: Vairo 5, Paniati, Ravinale 16, Caldo, Surra 8, Rinaudo, Vaccari 5, Maschera, Milazzo 3, Matacena. All. Durin, D’Onofrio.

"IMPRESA SFIORATA!!!!" È il commento dei coach alla partita di Promozione Femminile giocata in trasferta a Rivoli, domenica 20 marzo 2022. Ultimo match della stagione regolare, con una classifica che recita parità tra le due contendenti, ma ConteVerde ha ancora una partita da recuperare. La gara dell’andata era finita -10 per una vittoria in trasferta delle torinesi, quindi per essere matematicamente sicure del passaggio del turno alla fase TOP si dovrebbe vincere di 11. La partenza è un testa a testa palpitante, con pochi canestri ma con un’intensità insolita. Le Lady Senior ce la mettono tutta e non sprecano palloni, come solitamente capita. Sono attentissime in difesa dove la sola Ravinale riesce a trovare la via del canestro con tiri da fuori. In attacco Iannuzzi firma i primi 4 punti, poi le giovani Verlengo e Porporato fanno vedere cose pregevoli e risulteranno decisive. Il primo quarto finisce +3 esterno, ma la frazione perfetta è il secondo quarto in cui le rivolesi segnano con il contagocce: a metà gara il punteggio dice 15-25 per le PromoLady (anche se il vantaggio ha toccato anche il +14). Il terzo quarto è tesissimo: molti errori in attacco da ambo le parti e controllo completo dei rimbalzi difensivi in casa Gators, permettono di mantenere le distanze inalterate. In questo frangente sale in cattedra Raso, con alcune penetrazioni di pregevole fattura. In difesa sulle esterne in fucsia sia Mondino che Marchisio e Rivoira, mentre sotto canestro conquista rimbalzi Frattini e sono scintille tra lunghi con Nicola (uscirà a fine partita per raggiunto limite di falli) che mette il bavaglio all’avversaria diretta. Nell’ultimo quarto si gioca il tutto per tutto: dopo un primo canestro di Vergnano, si segnerà solo più su tiro libero, soprattutto per l’elevato numero di falli della squadra di casa: la vittoria non è mai in discussione, ma a meno di un minuto dalla fine Surra del Conte Verde spara la bomba del -6; subito risponde Iannuzzi che tira anche da 3, ma subisce fallo e va a fare 3 su 3 dalla lunetta per ristabilire il +9; continui ribaltamenti e chiamate di timeout fanno scorrere piano il tempo e si arriva a 23 secondi dalla fine con rimessa Conte Verde, ma palla recuperata delle Lady che costruiscono l’azione decisiva, ma perdono l’attimo del tiro a 1 sec dalla fine. “Si vince una partita gagliarda purtroppo con il rammarico di aver mancato di un soffio la qualificazione diretta alla fase TITOLO del campionato, obiettivo che ad inizio anno non ci si immaginava neppure. Ci sarebbe ancora una remota possibilità di centrare il passaggio del turno, ma la sconfitta di Conte Verde in casa con Tortona sembra improbabile. Bravissime comunque a tutte quante, per questa che è la miglior prestazione dell’anno e fa ben sperare per la fase successiva, qualunque essa sia” commentano i coach a fine partita. U19 GOLD VM SERVICE GATORS - RIVOLI 59-48

Parziali: 13-12, 12-13, 22-11, 12-12 VM SERVICE Gators: Barra 4, Nicola S. 11, Nicola A. 24, Giordano 1, Davicco 2, Roano, Fantini 13, Stima 4, Paschetta. All. Sabatino.

Rivoli: Palena 12, Lo Mele 6, De Padova 9, Piconetto, Bastianelli 12, Di Benedetto, Falcone 2, Colace, Falcione 3, Castelli 4. All. Casaccia.

Prima giornata della seconda fase, la fase Coppa del campionato U19 gold: gli alligatori affrontano tra le mura casalinghe di Cavallermaggiore i pari età del Conte Verde Rivoli. La gara nei primi due parziali di gioco è stata piuttosto combattuta, coi punteggi sempre vicini e senza nessuno strappo importante da parte delle due squadre contendenti, tant'è che alla pausa lunga il risultato è in perfetta parità (25-25). Nel terzo quarto arriva lo strappo degli alligatori che alzano il ritmo in difesa concedendo pochissimo agli avversari e distendendosi in attacco con buone soluzioni in transizione offensiva. Il vantaggio maturato consente ai padroni di casa di tirare un po' i remi in barca lasciando più iniziativa ai ragazzi di Rivoli che si avvicinano nel punteggio senza però mai impensierire coach Sabatino che può ritenersi soddisfatto e festeggiare coi suoi la prima vittoria di questa nuova fase della stagione. Prossimo incontro: Mercoledì 23/03/2022 ore 19.30, San Mauro Torinese - VM SERVICE Gators (Palazzetto dello sport - Via Burgo - SAN MAURO TORINESE - (TORINO)) U17 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE - MONCALIERI 61-73

Parziali: 10-21, 22-14, 19-19, 10-19 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 4, Bertaina 10, Ghigo 2, Introini 26, Perrone 4, Ferrero, Pistone 2, Arneodo, Varallo 4, Brigna, Valinotti 3, Mazzone 6. All. Nicola, Acc. Tesio.

Moncalieri: Cabri 5, Marcon 2, Gallucci 5, Reinaudo 5, Pilato 4, Di Lernia 5, Greganti 14, Zidda 9, Carriere, Albanesi 11, Sibona 13. All. Scartezzini, Ass. Calamita, Acc. Pilato.

Non riesce a ribaltare il risultato dell’andata contro Moncalieri, la formazione U17 maschile Gators, scesa in campo a Cavallermaggiore nel tardo pomeriggio di sabato 19 marzo 2022 (auguri a tutti i papà di questi ragazzi). La partita inizia con un parziale esterno di 2-13, in cui i Gators non riescono a tenere l’uno contro uno sulle velocissime guardie moncalieresi. Dopo il timeout d’obbligo di coach Nicola, i ragazzi di casa cominciano a macinare gioco e a rispondere colpo su colpo, grazie alle incursioni di Mazzone e ai rimbalzi di Ghigo e Bianco. La partita si infiamma quando anche Bertaina e Perrone riescono a trovare la via per iscriversi a referto, e Introini (al rientro in campo dopo una prima frazione con le poveri bagnate) trova 2 bombe consecutive che mettono le ali all’entusiasmo del rumoroso pubblico di ambo le parti. Il terzo quarto inizia ancora all’insegna dell’equilibrio con leggera inerzia dalla parte di Pistone e compagni, ma a metà tempo ecco l’episodio che causa la svolta: Perrone vola a stoppare il numero 4 avversario (Gallucci) e nella ricaduta frana, senza colpe, sul braccio dell’avversario che rimane visibilmente fratturato; l’arbitro non si accorge subito l’accaduto e, nel tentativo di richiamare l’attenzione, il numero 44 si fa espellere per contatto volontario con il direttore di gara. La partita viene sospesa per un po’ per chiamare l’ambulanza e prestare i primi soccorsi (per la cronaca il ragazzo, verrà rilasciato un paio d’ore dal pronto soccorso di Savigliano con una brutta frattura. Augurissimi a lui). Successivamente si ricomincia, ma a farne le spese dal lato emotivo sono inspiegabilmente proprio i Gators che non riescono ad “approfittare” della superiorità numerica e lasciano scappare i viaggianti nel punteggio nell’ultimo quarto. “Peccato perché era proprio una bella partita da giocare e da vedere; l’episodio ci ha un po’ fatto perdere il pallino del gioco e gli avversari sono stati bravi a compattarsi nelle difficoltà. All’inizio siamo scesi in campo poco convinti e, se non ci fosse stato quel blackout, potremmo forse parlare di un altro epilogo” commenta il dirigente accompagnatore Tesio al termine della contesa. Prossimo incontro: Sabato 26/03/2022 ore 17.30, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators - LangheRoero (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). JUNIORES GATORS – BASKET CAIRO 62-58

Parziali: 20-13, 13-12, 15-22, 14-11 Gators: Pistone 13, Varallo 12, Ghigo 11, Mazzone 6, Valinotti 5, Brigna 4, Ferrero 4, Perrone 4, Tuninetti 2, Anrico 1, Roano, Scibetta. All. Botta, Tesio.

Cairo: Bonifagno 21, Diana 14, Di Roberto 9, Butera 4, Rolando 4, Marengo 3, Giordano 2, Servetto 1. All. Visconti – Dirig. Brioschi.

Domenica 20 marzo, gli Juniores ospitano Basket Cairo al PalaMarenco di Savigliano. Una gara caratterizzata da alti e bassi per i Gators che non riescono a trovare con continuità un gioco fluido e concretizzare vantaggi acquisiti in difesa. Il primo quarto inizia bene per gli Alligatori, grazie alle concrete iniziative di Pistone in regia e di Ghigo che realizza 2 bombe. Si uniscono a loro Valinotti che segna la terza bomba e Brigna che ne spunta due nel pitturato. Nel secondo quarto la banda di Capitan Ghigo mantiene il vantaggio finendo a + 8, grazie soprattutto alle iniziative di Varallo che fa pesare centimetri e chili vicino a canestro. Molti però i tiri sbagliati dalla media e corta distanza degli Alligatori che impediscono di aumentare maggiormente il parziale: a metà gara il punteggio vede i Gators avanti 33-25. Complice l’enorme quantità di falli, spesso banali, e la diminuzione di ritmo e concentrazione, sia in difesa che in attacco, nel terzo quarto gli alligatori si fanno piano piano raggiungere dagli avversari che trovano motivazione e macinano punti lavorando bene in contropiede e sotto canestro. A fine periodo il punteggio è dunque 48-47 per i padroni di casa. Nell’ultima frazione, giocata punto a punto, i Gators lottano ma dopo essere stati sempre in vantaggio vengono superati da Cairo a pochi minuti dalla fine: sembra che la conclusione possa essere una sconfitta, ma alla fine i ragazzi riescono a portare a casa una vittoria molto sofferta con il punteggio finale di 62-58. “Dobbiamo cercare di essere concentrati per tutti e 40 minuti della partita” il commento a fine gara di coach Botta e Tesio “Solo in questo modo potremo migliorare i nostri aspetti positivi, che si sono visti ma che solo in alcuni tratti hanno dato i loro frutti: sicuramente occorrerà migliore l’aspetto difensivo e la mentalità che hanno condizionato negativamente il match”. Prossimo incontro : Mercoledì 30/03/2022 ore 19.30 Gators – Promosport Blu (Palazzetto dello Sport Via Giolitti - SAVIGLIANO (CN)). U16 GOLD ABC SERVIZI GATORS - NOVIPIU' CAMPUS PIEMONTE 51-80

Parziali: 19-20, 10-28, 10-18, 12-14 ABC SERVIZI Gators: Fiorito, Crosetto, Bianco 12, Alessio 3, Carta, Varallo 3, Baretta 7, Bertaina 8, Truscelli, Arneodo 16, Marcellino, Pepe 2. All: Biglia.

Novipiu Campus Piemonte: Graziotto 6, Clement, Vignoli 10, Nteosia 22, Rubatto 4, Trucco, Dabbene 8, Mollo 11, Pagano, Fea 8, Lingua 11, Cellini. All: Gallo - Danna.

Seconda partita in quattro giorni e seconda sconfitta nella fase Top contro una squadra di alto livello: Novipiu Campus Piemonte. Capitan Pepe e compagni iniziano bene rispondendo colpo su colpo alle iniziative ospiti concedendo però tiri aperti da tre punti che vengono realizzati con precisione. Nel secondo quarto la forza fisica dei torinesi viene fuori e i Gators faticano a trovare soluzioni facili e di conseguenza in difesa si concede troppo. A metà gara il tabellone indica già -20 per gli alligatori. Da questo momento la tenuta mentale diventa fondamentale. Coach Biglia chiede ai suoi ragazzi di rimanere concentrati e di continuare a giocare con impegno per rendere la vita difficile agli ospiti. Nonostante alcuni passaggi a vuoto i biancoverdi rimangono in partita e provano ad arginare gli avversari, tenendo alta l’intensità fino alla fine. "Le ultime due sconfitte, contro avversari al momento inarrivabili, devono essere uno stimolo per allenarci e prepararci alle sfide “più abbordabili” che saranno il crocevia naturale per i playoff a cui ambiamo" è il commento di Coach Biglia alla fine del match. Prossimo incontro: Domenica 27/03/2022 ore 15.00, Area Pro - ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello sport - Via Nino Costa, 22 - PIOSSASCO (TO)). ALLIEVI PALLACANESTRO FARIGLIANO – GATORS 70-53

Parziali: 17-8, 11-9, 23-19, 18-16 Gators: Meirano 18, Avalle 12, Dutto 8, Mori 4, Rollé 4, Cangialosi 2, Mana 2, Pistone 2, Baravalle 1, Scardina. All. Botta.

Farigliano: Occelli 14, Manfredi 10, Roagna 10, Sabena 10, Massolino 9, Alberione 6, Mariani 5, Fradella 4, Manzi 2, Picco. All. Giacchello.

Domenica mattina amara per gli Allievi in trasferta a Dogliani, in una gara caratterizzata da poca intensità sia in difesa, dove si è concesso troppo, sia in attacco dove c’è stata evidente fatica a trovare la via del canestro. L’inizio è stato a rilento, qui i padroni di casa hanno fatto valere maggiormente la loro fisicità e rapidità mettendo nei guai gli Alligatori, colpevoli di un atteggiamento troppo arrendevole che ha favorito il gioco avversario. Ci hanno provato Meirano e Rollé a tenere viva la speranza di non capitolare troppo presto, contenendo il tentativo di fuga di Farigliano e chiudendo il primo quarto sotto 17-8. Nel secondo, complici molti errori da una parte e dall’altra, si sono visti pochi canestri: le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi sporcando molte conclusioni e tenendo quindi basso il punteggio con i padroni di casa ancora avanti sul 28-17. Nel terzo periodo, entrambe le squadre si sono date battaglia aumentando le percentuali di realizzazione: per gli ospiti bianco-verdi Avalle ha provato a suonare la carica con numerose incursioni ed una bomba, il solito Meirano si è prodigato a rimbalzo e in contropiede, mentre Rollé si è dannato per limitare gli incursori avversari a tutto campo. Solo qualche amnesia di troppo ha impedito il riaggancio e permesso a Farigliano di aumentare ulteriormente il divario fino al 51-36 di fine quarto. Partita segnata, dunque, ma tenuta viva ancora fino a metà ultimo periodo da Meirano, Rollé e Dutto, ultimi ad arrendersi: purtroppo, però, il tentativo non ha sortito l’effetto sperato, i padroni di casa sono stati implacabili nei recuperi difensivi e nelle situazioni di sovrannumero che si sono generate. La gara è così terminata con una sconfitta per 70-53. “Troppo poco per sperare di lottare ad armi pari” il commento di fine partita “Gli avversari hanno avuto più fame di vittoria di noi, si sono buttati su ogni pallone con la giusta dose di grinta ed hanno meritato il risultato finale. Le possibilità di fare meglio ci sono sicuramente, ma bisogna crederci di più tutti insieme…” Prossimo incontro: Mercoledì 23/03/2022 19.00 - Gators – Mondovì Pink (Palazzetto dello Sport – regione S. Giorgio – CAVALLERMAGGIORE (CN)). U13 FEMMINILE CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS - CHIERI 50-56

Parziali: 6-10, 14-17, 14-10, 16-19 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Marchisio, Tuninetti 2, Rolfo 2, Spertino 9, Chiapello 2, Sarr, Casasole 26, Conti 8, Dotta. All. Sabatino.

Chieri: Condellero, Orlando, La Grotteria, Cappello, Bechis 8, Ricci 34, Lupo 6, Sangiorgi, Trecarichi 8, Bernardinello. All. Petrachi.

Bellissima partita quella giocata domenica mattina al palazzetto di Savigliano tra le nostre under13 e la compagine di Chieri. Nonostante l'equilibrio costante le giovani alligatrici sono state sempre costrette a rincorrere nel punteggio a causa dell'imprecisione al tiro che non consentiva loro di concretizzare le buone soluzioni offensive create. Nel terzo quarto le padrone di casa si avvicinano fino a -3 (34-37). In questa situazione di equilibrio si apre l'ultimo vibrante parziale. Alla fine la spunta la formazione ospite che, meritatamente, porta a casa la vittoria. Spiccano, tra le giovani Gators, soprattutto le prestazioni di Casasole (26) abile a sfruttare i suoi centimetri vicino canestro, e della encomiabile Tuninetti, classe 2010, "motorino perpetuo" sui due lati del campo. "Al di là di qualche leggerezza sotto il profilo dell'attenzione e della imprecisione sotto canestro, mi ritengo del tutto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno dato prova di saper tenere bene il campo in situazioni di punteggio in equilibrio" le parole di coach Sabatino al termine della partita. U13 SILVER CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - OASI LAURA VICUNA 39-49

Parziali: 5-13, 10-10, 11-11, 13-15 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Ciavarella, Mosso 2, Trentanelli 2, Botta C. 23, Botta A., Barbero, Testa, Il Grande, Bossati 10, Marchisio, Ruffino, Cirianni. All. Toselli.

Oasi Laura Victuna: D'abrosca 4, Ronco, Bovio 2, Mazzei 4, Pierobon 4, Stroppiana 7, Malta, Ponti 7, Artusio 4, Brioletta 4, Stretani 5, Tallone 6. All. Mola.

Nella terza giornata della seconda fase, girone Top 2 per il titolo Regionale U13, i Gators ospitano la formazione di Rivalta dell'Oasi Laura Vicuna. Le squadre sono appaiate a 4 punti in vetta alla classifica. I Gators sono ancora privi del "bomber" Iacuzzi, per l'infortunio al polso in via di recupero. L'avvio del match è tutto di marca Oasi. I padroni di casa sembrano intimoriti, non riescono a trovare la via del canestro e coach Toselli deve chiamare timeout sull' 8-0 per spronare i suoi a cambiare ritmo. Un frizzante Bossati tiene a galla i biancoverdi e il primo quarto si chiude 5-13 per gli ospiti. Nel secondo quarto i Gators cambiano atteggiamento, la difesa recupera molti palloni e si arriva a tante soluzioni rapide in contropiede, spesso però vanificate dalla poca precisione sotto i tabelloni. Si va al riposo di metà partita con gli alligatori in svantaggio 15 a 23. Il terzo quarto è ancora piuttosto equilibrato, ma i Gators si portano dietro il passivo di 8 punti subiti nel primo periodo. Nell'ultimo periodo si scatena Cristian Botta che si carica sulle spalle tutto l'attacco Gators. Purtroppo non bastano le sue bombe per riprendere gli avversari nel punteggio che si aggiudicano meritatamente il match e il primo posto in classifica. "Peccato per un primo quarto giocato con poca intensità e la poca precisione nei tanti tiri a canestro tentati" commenta lo staff "con questi avversari bisogna entrare in campo determinati dal primo secondo e mantenere alta la motivazione. Nonostante la sconfitta è stata una partita molto utile per il percorso di crescita del gruppo, che potrà togliersi ancora molte soddisfazioni". Prossimo incontro: Sabato 26/03/2022 alle ore 15.30, Saluzzo - CIRIANNI DECORAZIONI Gators (Palasport – Via Croce – SALUZZO (CN)). U13 SILVER MONDOVI' - ALPICAR GATORS 2010 23-54

Parziali: 8-23, 12-31, 14-42 ALPICAR Gators 2010: Abello 16, Fresia 13, Birolo 4, Allemandi 2, Panero, Foti 2, Amato 8, Magliano 7, Grezda 2, Abbà, Bergese. All. Toselli, Ass. Racca.

Mondovì: Casagrande, Mauro, Omorodion, Baliz, Santana, Fortuna 2, Avico, Cavarero 2, Bertino 6, Avico L 11, Basso, Lepienne 2. All. Blengini.

Nuovi avversari per i giovani ragazzi del duo Toselli – Racca che scendono per la prima volta in stagione sul parquet di Mondovì. I padroni di casa sono fisicamente imponenti ma i biancoverdi non si fanno impressionare e mettono in campo le loro armi migliori: velocità e gioco di squadra. I conti si chiudono già nel primo periodo quando i Gators cominciano a dettare i ritmi della partita con difesa molto alta e ripartenze veloci per evitare ai locali di schierarsi nei pressi della propria area. Il metodo funziona e a fine primo quarto gli alligatori sono avanti di 15 lunghezze. Nel secondo periodo la musica non cambia e si sfiora addirittura il ventello di vantaggio. Dopo l’intervallo lungo gli alligatori non mollano un metro, continuano a lottare su ogni pallone e ripartono verso il canestro avversario con una serie di passaggi che mettono in mostra un’ottima visione di gioco ed un amalgama di squadra invidiabile. Alla fine della partita i punti di vantaggio sono addirittura oltre 30 e i Gators possono festeggiare un’importante vittoria contro una squadra ‘nuova’ che quest’anno non si era ancora affrontata. Queste le parole dei coach a fine match: “Abbiamo giocato una buona partita con discrete soluzioni offensive che ci hanno permesso di avvicinarci al canestro avversario per fare tiri ad alta percentuale. La partita l’abbiamo però veicolata sui nostri binari nella lotta a rimbalzo: contro una compagine decisamente più alta e fisica di noi siamo stati bravi a lottare su tutti i tiri per fare nostri quanti più rimbalzi possibile e ci siamo riusciti. Bravi i ragazzi che hanno capito che i rimbalzi, sia quelli offensivi che quelli difensivi, non li conquista chi è più alto ma chi ha più ‘fame’. Ora ci spetta una settimana importante di allenamenti per cercare di arrivare pronti all’appuntamento di sabato prossimo quando scenderemo sul parquet di Piossasco contro un’avversaria temibile”. Prossimo incontro: Sabato 26/03/2022 alle ore 15.00, Piossasco – ALPICAR Gators 2010 (Palestra Sc. El. 'I.Calvino' - Via Piossasco 57 - RIVALTA DI TORINO (TO)). U12 FARIGLIANO PINK - ALPICAR GATORS 2010 27-60

Parziali: 6-10, 8-22, 18-32 ALPICAR Gators 2010: Biga, Magliano 22, Foti 4, Birolo 10, Allemandi 4, Bergese 4, Givo 4, Amato 12. All. Toselli, Ass. Racca.

Farigliano Pink: De Michelis 6, Zavattero 15, Rosso B 2, Rosso G, Cagnassi 4, Drocco, Alberione, Omodeo, Ascheri. All. Giachello.