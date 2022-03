MTS Ser vince in trasferta contro To.Volley

Ennesima travolgente vittoria delle tigrotte dell'Mts Ser che in trasferta contro il To.Volley si aggiudicano altri tre punti, portando Busso e compagne ad essere prime indiscusse in classifica. Partite bene nel primo set, con Marengo a distribuire bene gioco e velocità alle sue attaccanti, il set arriva velocemente al termine per 25 a 13.

Qualche errore di troppo, nelle altre tre frazioni, lasciano un po' di spazio alle avversarie. Nel secondo set sul 20 pari è Bettale ad andare al servizio e mettendo a segno un attacco, due ace e un muro di Fustini si arriva al 24 a 21. Ci pensa poi Bertotto con un attacco in posto due a chiudere la frazione per 25 a 21. Nel terzo come anticipato, dopo buona parte in equilibrio è il To.volley che approfitta di qualche imperfezione delle tigrotte, vincendo per 25 a 20.