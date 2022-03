BEA Chieri, il recap della settimana

Settimana di grandi soddisfazioni per il settore giovanile BEA Chieri . L' Under 15 Eccellenza espugna il parquet di Virtus Verbania, che finora non aveva mai subito sconfitte in casa. I Leopardi, impegnati nella seconda fase TOP, patiscono l'intensità dei locali nel primo quarto, poi chiudono gli spazi in difesa, migliorano a rimbalzo e trovano gli allunghi decisivi per la vittoria (59-65).

Altra vittoria nella seconda fase Coppa per l'Under 15 Silver, che supera in trasferta Granda College Cuneo. L'Under 13 Femminile lotta e vince contro Gators Savigliano, l'Under 13 Silver supera al PalaPertini Franzin Val Noce. Al PalaWojtyla, la Promozione maschile riscatta la gara d'andata contro MVP Pianezza e, in rimonta rispetto al primo quarto, supera gli ospiti. L'Under 13 Gold trova la giusta aggressività sul finale, ma si arrende alla fisicità di Don Bosco Crocetta nella terza giornata della seconda fase TOP. La Top Junior CSI è fermata in trasferta da L'Isola che non c'è Druento.

UNDER 15 ECCELLENZA

VIRTUS VERBANIA – BEA CHIERI 59-65

Parziali: 24-16, 36-33, 47-50

VIRTUS VERBANIA: Giglio, Poersi 1, Falcicchio 8, D’Andrea 5, Vernoli 7, Parola 7, Muslukcu 9, Lietta, Covolo 18, Garofalo 4. All. Montani, Acc. Covolo.

BEA CHIERI: Ahia 2, Marrese 5, Viggiano 4, Quagliotto 20, Bechis 17, Pianfetti, Minetti 3, Prestipino, Fogliato 12, Gangitano, Mout 2. All. Allisiardi, Ass. Turetta, Acc. Bechis.

UNDER 15 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 31-61

Parziali: 8-12 12-28 20-41

CUNEO: Kazari 8, Ambroselli 2, Gautero 4, Ancis 6, Sesso 2, Botto, Mantovani, Moruno, Sela.

BEA CHIERI: Darodda 2, Giuranna, Vidotto 3, Gamba, Luera 5, Nicoletti 2, Monaco 13, Vurruso, Gariglio 4, Guardalben 6, Pisciuneri 26. All. Grillone.

UNDER 13 FEMMINILE

GATORS SAVIGLIANO – BEA CHIERI 50-56

Parziali: 6-10, 20-27, 34-37

SAVIGLIANO: Casasole 29, Spertino 9, Conti 6, Rolfo 2, Tuninetti 2, Marchisio, Sarr, Dotta. all.sabatino.

BEA CHIERI: Ricci 32, Treccarichi 8, Lupo 6, Bechis 4, Candellero 4, Orlando, Lagrotteria, Cappello, Sangiorgi, Bernardiello. All. Petrachi.

PROMOZIONE

BEA CHIERI – MVP PIANEZZA 69-63

Parziali: 20-25, 40-33, 49-45

BEA CHIERI: Vidotto 2, Brizzo 9, Accardo, Doglio 1, L. Baldi 4, Fumero 2, Richetta 23, Picchialepri 2, Audisio, Di Vanno 11, Turetta 15.

PIANEZZA: Brizzi 10, Leone, Mazzacane 7, Mistrangelo 5, Rocca 2, Pricop 6, Ndoye 9, Raina 11, Barci, Paoletti 11, Nicoletti 2. All. Casetta.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI – DON BOSCO CROCETTA 35-73

Parziali: 5-21, 15-43, 21-64

BEA CHIERI: Milani 12, Spennato 1, Vacca 8, Fatai, Destefanis 1, Ricci 7, Sidari 2, Calò, Valentini 4, Crisi, Amerio. All. Ratto, Ass. Picchialepri.

CROCETTA: Cantore 4, Apricena 10, Morino 4, Cagliero 2, Olivieri 6, Rubbiano 2, Gola 18, Trigiani 10, Bini 2, Di Cicco 8, Barra, Demateis 7. All. Ferrero.

TOP JUNIOR

L’ISOLA CHE NON C’E’ DRUENTO – BEA CHIERI 68-39

Parziali:13-8, 29-12, 47-26

DRUENTO: Aulicino 0, Cattunar 24, Di Carlo 2, Fulcheri, Gugliotta 6, Ibba 2, Monteleone 22, Neve, Picco 2, Segato 10, Vaccaro 0.

BEA CHIERI: Bosio, Caridi, Munafo 16, Ubaldo, Outalat, Mateo 2, Giorcelli 9, Iannucci 6, Mazzarino 4, Marocco 2. All. Percudani.