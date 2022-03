Derthona nuova partnership con Casa del Cuscinetto Colombo

Azienda nata nel 1972 per volontà di Giovanni Colombo di dare continuità alla sua passione per la meccanica, la Casa del Cuscinetto è oggi una realtà affermata nel mondo della distribuzione industriale che dispone di una vasta gamma di prodotti a magazzino spaziando dai cuscinetti alla trasmissione lineare, dall’oleodinamica alla lubrificazione, dalle materie plastiche all’utensileria. La sede principale si trova a Tortona ma il suo legame con il territorio è rafforzato anche dalla presenza di due filiali ad Alessandria e Canelli. Nonostante la sua lunga storia l’azienda non ha interrotto il percorso evolutivo, arrivando oggi ad investire sulle nuove tecnologie e ad indirizzarsi verso l’industria 4.0. Nel 2022 l’azienda festeggia i cinquanta anni di attività, portati avanti seguendo la vision con cui l’azienda è stata fondata.

A partire da questa stagione, in un anno così importante sia per Derthona Basket sia per Casa del Cuscinetto, la partnership che si è sviluppata dà ulteriore forza e valore a due aziende accomunate dalla volontà di promuovere il territorio di Tortona in ambito locale e nazionale e di vincere nuove sfide.