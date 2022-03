Chieri '76, finalmente il primo derby stagionale con la Igor

Finalmente. Dopo il rinvio dell’ultima giornata del girone d’andata, e l’annullamento della semifinale di Coppa Italia, è tutto pronto per il primo derby stagionale fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara . Andrà in scena al PalaIgor di Novara domani, mercoledì 23 marzo , con fischio d’inizio alle ore 20 . Si tratta del recupero della partita prevista in origine lo scorso 26 dicembre.

La squadra di Lavarini si presenta a questo appuntamento forte del primato in classifica guadagnato poche settimane fa, a caccia di 3 punti che permetterebbero di allungare su Conegliano e Monza e rappresenterebbero un’ipoteca sulla conquista della regular season. Le ragazze di Bregoli da parte loro sognano quei 3 punti che a due giornate dal termine del campionato blinderebbero il sesto posto in classifica.

Questo ottavo confronto fra i due club (il bilancio è di cinque vittorie a due per Novara) arriva più di un un anno di distanza dall’ultimo derby, la semifinale della Coppa Italia 2020/2021, giocata il 13 marzo 2021 a Rimini e vinta 3-1 dalle gaudenziane. Una sola ex in campo: Francesca Bosio.

«Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto in allenamento e nelle ultime partite abbiamo dimostrato che il duro lavoro ha dato i suoi frutti. Potremmo raccogliere un po’ di fiducia per le prossime partite – fa il punto Camilla Weitzel – Quella con Novara sarà sicuramente una partita impegnativa, ma anche molto interessante, visto che sarà la prima sfida con loro in questa stagione. Novara è in testa alla classifica in questo momento, quindi sarà interessante vedere a che punto siamo rispetto a una squadra così forte».

Una battuta conclusiva con la centrale tedesca sui play-off scudetto che la attendono con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a partire dal 9 aprile: «Giocare i play-off era uno degli obiettivi della nostra stagione, quindi siamo felici di aver raggiunto quell’obiettivo. Utilizzeremo le prossime partite per prepararci al meglio per l’imminente sfida dei play-off. Ovviamente non vedo l’ora di partecipare ai miei primi play-off nel campionato italiano».