I Campionati Italiani Assoluti ritornano a Sestriere

L’edizione 2022 dei Campionati Italiani Assoluti di sci alpino è firmata Sestriere per quanto riguarda le discipline tecniche, slalom gigante e slalom, maschili e femminili. Dopo le prime gare dedicate alle discipline veloci in programma a Bardonecchia dal 22 al 25 marzo, l’attenzione si sposterà sulle piste della Vialattea, a Sestriere. Sarà lo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio del Comune di Sestriere, ad occuparsi dell’organizzazione dell’evento in programma dal 25 al 27 marzo 2022.

La sfida si disputerà sulla pista dei grandi eventi sportivi, la Kandahar Giovanni A. Agnelli, storica pista del Colle che è stata teatro di innumerevoli gare di Coppa del Mondo, dei Campionati Mondiali di Sestriere ’97 e delle Olimpiadi di Torino 2006. La prima giornata di gara nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea sarà dedicata allo slalom gigante maschile, in programma venerdì 25 marzo, prima manche ore 9.00, seconda ore 11.30. Seguirà, il giorno successivo, stessi orari, lo slalom gigante femminile dove sono attese al cancelletto di partenza le campionesse Federica Brignone e Marta Bassino, fresche di podio nell’ultima gara di Coppa del Mondo. I Campionati Italiani Assoluti si concluderanno con le due gare di slalom, maschile e femminile, domenica 27 marzo, prima manche ore 8.45, seconda ore 11.15. Le cerimonie di premiazione verranno effettuate 30 minuti dopo il termine di ogni gara nel parterre di arrivo.

Assistere a questo evento sarà un’occasione unica per vedere da vicino i grandi campioni dello sci. Trattandosi di competizioni valide anche ai fini del punteggio FIS, al fianco della nostra Squadra Nazionale potranno scendere in pista anche atleti appartenenti a Squadre Nazionali straniere, chiaramente senza concorrere al titolo nazionale italiano, ma conferendo all’evento quel tocco di internazionalità, rendendo la sfida ancora più stimolante ed accattivante.

«Con i Campionati Italiani Assoluti - afferma Gualtiero Brasso, Direttore Sportivo dello Sporting Club Sestrieres - il comprensorio della Vialattea vivrà una tre giorni di grande agonismo. Siamo onorati di ospitare questa prestigiosa manifestazione che offrirà agli atleti della nostra Squadra Nazionale la possibilità di ritrovarsi sulle piste dei grandi eventi sportivi ad affrontarsi in una bella sfida di fine stagione».