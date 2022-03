La JBM cade in casa contro Udine

Non riesce l’impresa alla Novipiù JB Monferrato che esce sconfitta dal parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris dove la capolista APU Udine si è imposta con il punteggio di 72-49 . Miglior marcatore della serata per la JBM è stato Leonardo Okeke autore di una doppia-doppia fatta di 11 punti e 12 rimbalzi.

Walters apre le marcature, ma Fabio Valentini pareggia subito la partita (2-2). Cappelletti e Nobile confezionano un parziale di 5-0 per l’APU che va in vantaggio 7-2 dopo 2’ di gioco. Sarto toglie il tappo al canestro della JBM e riavvicina i suoi sul -5 (9-4). Il canestro di Lacey dà il +9 a Udine (13-4) e coach Valentini ferma la partita con il time-out. L’appoggio di Walters dà la doppia cifra do vantaggio a Udine (17-6 a metà quarto). L’ingresso in campo di Luca Valentini sblocca la Novipiù che si riporta sul -13 (21-8). Ghirlanda trova la tripla del 25-12 che è anche il risultato con cui finisce il primo quarto.

Il secondo quarto si apre con due punti a testa per Walters e Lacey, ma gli risponde Ghirlanda per il 29-14. Viene fischiato un antisportivo a Lacey che alla squadra di coach Valentini frutta però solo 1 punto (29-15 dopo 4’ di gioco). Sarto si sblocca da tre punti è la JBM torna a -11 (29-18). L’APU grazie ai tiri liberi si allontana di nuovo (34-18). La schiacciata di Okeke porta la JBM sul -13 (34-21). Sarto a 2’30” dall’intervallo trova un parziale di 5-0 che riporta sul -11 la JBM (37-26) che è anche il risultato con cui si va alla pausa lunga.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita si apre con il canestro di Walters e la schiacciata di Esposito con Udine che ritorna sul +15 (41-26). La tripla di Cappelletti dà all’APU il massimo vantaggio di serata (46-26 dopo 3’30” di gioco). Hill-Mais trova però la tripla del -17 sbloccando la JBM dopo 4’ di partita). Lacey e Ghirlanda si scambiano canestri da tre punti ed il gap resta invariato (51-32 per l’APU). Hill-Mais trova l’appoggio del -18 JBM, ma dall’altra parte Esposito trova la tripla del +21 Udine (57-36). Il quarto va in archivio sul punteggio di 62-36.

L’ultimo quarto si apre con 3 punti a testa per le due squadre con l’Old Wild West che resta in vantaggio 65-39. Okeke trova l’appoggio che vale il -23 per la JBM (65-42 a metà quarto). A questo punto coach Valentini decide di inserire anche il giovane Alessandro Sirchia e la JBM grazie a liberi di Okeke si riavvicina sul 70-48 a 1’30” dalla fine della partita. Nel minuto finale spazio anche per Bertola e Feng, con la partita che finisce 72-49.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Usciamo da questa partita con una sconfitta, ma abbiamo provato a mettere in campo tutto quello che avevamo dopo aver giocato una partita dal grande impatto fisico domenica contro l’Urania Milano. Udine questa sera ha dimostrato perché è prima in classifica, perché ha vinto la Coppa Italia e perché è la miglior difesa del nostro girone: hanno corpi, atletismo e velocità per mettere in difficoltà tutte le squadre. A noi questa sera è mancata un po’ di brillantezza dopo aver giocato domenica scorsa. Noi abbiamo cercato, per quanto possibile, di limitare i danni perché comunque abbiamo sempre costruito dei buoni tiri. In ogni caso ci siamo sforzati di giocare una partita intensa e abbiamo creduto di poter sfruttare questa partita per poter proseguire nel nostro cammino. Adesso ci attende una partita molto importante a Capo d’Orlando: in questi tre giorni cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali e vedremo cosa riusciremo a fare».

Novipiù JB Monferrato – APU Old Wild West Udine 49-72

Parziali (12-25, 26-37, 36-62)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 10, Bertola, Valentini F. 2, Valentini L. 3, Formenti, Sirchia, Okeke 11, Martinoni, Feng, Ghirlanda 10, Leggio 6, Hill-Mais 7. All. Andrea Valentini.

APU Old Wild West Udine: Cappelletti 10, Walters 15, Pieri, Antonutti 4, Esposito 12, Giuri 13, Nobile 3, Pellegrino 4, Italiano 4, Lacey 7. All. Matteo Boniciolli.